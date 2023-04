¿A qué huele una ciudad? Seguro que si algún ciudadano o ciudadana respondiera a esta pregunta hablaría de cuestiones como el humo de los coches, asfalto, vegetación urbana o a la comida que emana de bares y restaurantes o que se come por la calle, por ejemplo. Son aromas que podrían definir a cualquier urbe del mundo. El Ayuntamiento de Gandia, sin embargo, cree que existen olores que pueden definir a una ciudad. Por ello, ha puesto en marcha una iniciativa a través de la cual dos empresas han creado un perfume para el hogar con el objetivo de que se convierta en el aroma oficial.

Se trata de un producto que busca cerrar el círculo de la experiencia turística sensorial de Gandia. Su creación, de hecho, parte del departamento de Turismo, que ha colaborado con Antic Aroma, que se dedica al llamado marketing olfativo, y Essentials Compositions, una firma puntera a nivel nacional en la creación de perfumes.

El producto atrapa en un frasco los aromas de todos los rincones de Gandia gracias al trabajo de Sandra Gómez, perfumista encargada de su creación. Ella misma, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en las instalaciones de Essentials en el polígono Alcodar, ha explicado que, aunque no es natural de la ciudad, se ha basado en todas aquellas sensaciones que ha tenido desde el momento en que instaló en ella su residencia.

De Nogueroles a Vicky Foods pasando por La Delicà

Así, el aroma de Gandia está compuesto por romero, que representa las plantas aromáticas del Mondúver porque "desde mi casa se ve la montaña". No puede faltar, por razones obvias, la naranja pero, en este caso, "confitada". Ese aroma dulce se lo otorga el chocolate. Para argumentar este ingrediente, la perfumista echa mano de la historia pasada pero también de la presente. En primer lugar, explica, que evoca a la antigua fábrica de Nogueroles, cuyo olor se sentía por toda la ciudad. "Toda una generación nació sintiendo ese olor a chocolate", señalaba. Ahora ha sido sustituido por el de la planta de producción de Vicky Foods, de la que emana una dulce fragancia que llega a gran parte de la ciudad.

El mar, como no podía ser de otra forma, también está presente en el perfume que lleva la ciudad de Gandia mediante el aroma del salitre y no falta la tradición, con la pólvora de las fallas y de todas las celebraciones sociales donde se utilizan productos pirotécnicos. El jazmín no podía faltar. Esa es la flor que, cuenta la leyenda, le cayó en la cabeza a La Delicà. "Yo escuchaba La Delicà por todas partes cuando llegué a Gandia", ha explicado la perfumista. Por último, la madera de ámbar que, como explicaba Sandra Gómez, es lo que le da distinción a la fragancia.

"Los sentidos son lo que nos mueve y eso es lo que busca una iniciativa como esta. Gandia ya tiene una esencia que la define como destino turístico y esto hace se convierta en uno de los pocos destinos turísticos al tener un olor que aspire a definirlo y seducir a miles de visitantes", ha apuntado el concejal de Turismo, Vicent Mascarell. El edil ha explicado también que el objetivo es poner en marcha una prueba piloto para que las más de 150 empresas adheridas al Sicted para que utilicen este producto en sus locales. Ha citado, por ejemplo, los vestíbulos de los hoteles.

Se trata de una estrategia que evoca a los sentidos, concretamente el del olfato, y que busca consolidar la marca Gandia en todo su significado y ponerle una identidad propia.

"Buscamos la exclusividad"

En ese sentido, el edil ha explicado que el perfume "se convertirá en un producto turístico en sí mismo". Quien quiera llevarse a su casa el olor de Gandia se podrá adquirir en las oficinas de Turismo "e intentaremos que esté en los stands de las ferias de turismo y que así podamos presumir de un olor y buscamos la exclusividad".

Miguel Català de Burgos, gerente de la empresa agradeció al consistorio y a Antic Aroma "la oportunidad de trabajar por nuestra ciudad". Señalaba, a su vez, que la estructura que tiene el perfume "representa un valor y unas vivencias que muchos vecinos de Gandia han pasado". Además, ha apuntado que "hacer algo por tu ciudad como ese perfume y poder estar en el corazón de la gente, de los turistas, ha sido un gran honor".

Iñaki Leonard y Pasión Beltrán, gerentes de Antic Aroma, empresa con la que contactó el ayuntamiento para poner en marcha esta iniciativa y la comercializará, han explicado que la idea de este producto les venía rondando la cabeza hace años hace años. Explicaron que para aceptar la propuesta del departamento de Turismo pusieron como requisito trabajar con una empresa de la Safor como es Essentials. Beltrán ha agradecido al ayuntamiento la apuesta por la empresa y no ha dudado en asegurar que el producto "será un bombazo". La empresaria ha señalado que desde que pusieron en macha su tienda acuden muchas personas de fuera que piden algo que identifique a Gandia.