En concreto, el grupo que se encarga de evaluar si un comportamiento merece o no sanción ha propuesto dos años para tres falleros que se grabaron en redes sociales arremetiendo contra el presidente de las Fallas de Gandia, cuatro para una fallera que realizó una serie de declaraciones públicas poniendo en duda la coincidencia entre las puntuaciones que ofreció el jurado y el resultado final de unos premios en los que volvió a ganar la falla Vilanova, con Corea en segundo lugar y Màrtirs en tercero y los mismos oara otro destacado fallero de la entidad, que ha sido presidente.

El proceso reglado por parte de la Federació de Falles señala que esta propuesta que realiza la comisión formada por personas externas a la ejecutiva de la entidad debe pasar ahora por la asamblea para que sea ratificada. Una vez esto ocurra, las personas afectadas no podrán formar parte de ninguna comisión fallera durante el tiempo que marca la sanción.

Ahora se abre un periodo de cinco días para que las personas afectadas puedan presentar alegaciones. Se trata de expedientes personales que no afectan a la comisión del Prado, que queda al margen de la cuestión, sino a cinco personas que forman parte de la misma. En ese sentido, el presidente, Juan Martí, ha señalado que deben ser esas personas las que decidan si presentan recurso a la propuesta, o no.

La comisión, sin embargo, sí que ha emitido un comunicado defendiendo a su miembros. En el mismo llegan a asegurar que sienten que "sobran en la Federació de Falles" y recuerdan que tres de las personas que ahora se enfrenten a la sanción ya pidieron disculpas al presidente de la Federació de Falles en una carta que entregó el propio presidente en la asamblea extraordinaria convocada tras la pasadas fiestas. En esta reunión, la mayoría de comisiones acordaron que la comisión disciplinaria estudiara la cuestión.

En su escrito, la falla dice sentir "un profundo desacuerdo" con la "exagerada propuesta de sanción" que han recibido sus falleros y fallera. En ese sentido, la entidad recuerda que "fuimos los primeros en condenar cualquier insulto o falta de respeto" pero consideran que "el castigo ha sido muy superior a la ofensa".

El comunicado sigue señalando que la sanción propuesta para sus asociados "nos ha dejado a todos con un malestar general" y en ese punto señala que "la sensación que tiene la comisión es que sobra en la Federació de Falles de Gandia".

Para finalizar, la falla deja claro que "siempre estaremos al lado de nuestros falleros porque son nuestra familia".

En el escrito en el que la falla Plaça Prado muestra su desacuerdo con la propuesta de sanción, la entidad aprovecha para recordar que con esta cuestión "se ha dejado de lado una situación que es mucho más grave que lo que pueda decir un fallero". Así, la comisión relata que la noche del 16 de marzo "València entera se hizo resó del mayor escándalo de la historia de las Fallas de Gandia", cuando el monumento mayor de la entidad se quedó sin premio en la sección Especial.

Desde la entidad recuerdan que, pese a ello, "pedimos disculpas a lpresidente de la Federació de Falles y a la asamblea de las Fallas por los comportamientos inapropiados" y destacan que Gadea "declaró en los medios de comunicación que podría considerar suficiente" ese gesto.

El precedente del Jardinet

No es la primera vez que las Fallas de Gandia se ven envueltas en la polémica por una entrega de premios. Hace 29 años ocurrió algo similar a lo que se está viviendo actualmente con los falleros y falleras del Prado. En 1994 la protagonista fue la falla Exèrcit Espanyol-Jardinet, como recuerda el histórico fallero Miguel Pérez. En aquella época esta entidad estaba en la sección Especial y plantó un monumento mayor con el que aspiraban a ganar. Pero aquello no ocurrió y el jurado le dio el tercero. La falla tuvo una airada reacción ya en la misma plaza, donde, según cuenta la crónica que entonces publicó Levante-EMV, hubo incluso insultos por parte de miembros de esta comisión y después al colocar el banderín con el premio al revés en el monumento. Además de esto, la comisión envió una carta a la de la Junta Local, entonces presidida por Tomàs Femenía, sugiriendo que no acudieran a la tradicional visita de cortesía que realizan las Falleras Mayores, para lo cual argumentaban que en el barrio existía cierta crispación por la situación. La visita no se produjo. Todo esto indignó no solo a la Junta Local Fallera, sino al resto de comisiones de la ciudad que exigieron una reunión urgente para aclarar la situación. Tras aquellas fiestas, como ahora, hubo una comisión disciplinaria que acabó también en sanción