¿Como se está viviendo esta primera Semana Santa de la normalidad tras la pandemia?

Con mucha ilusión, devoción y recogimiento. Estamos muy contentos de que después de años de restricciones hayamos podido desarrollar la Semana Santa con todo su esplendor y mostrar ese crecimiento que suponen los nuevos actos que se han programado.

Efectivamente es una celebración que va a más.

Entiendo que sí. Y así se puede ver también con la participación que hemos visto estos días. Eso significa que la Semana Santa de Gandia tiene muy buena salud y que se está trabajando muy bien.

Es, también, el primer año en que se celebran todos los actos tras la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. ¿Cuál es el significado de esa declaración?

Es un plus. Desde ese momento asumimos un compromiso mayor, tanto la Junta Mayor como las hermandades. Si hemos alcanzado ese reconocimiento es por el trabajo anterior, de muchos años, y nuestro deber ahora es mantenerlo, aportando para ello calidad religiosa, al margen de que también se pueda progresar en cuestiones estéticas.

La Semana Santa es fe, tradición, cultura, pero también motor de turismo. ¿Molesta algo a la Junta Mayor?

Entiendo que no. Somos un colectivo más de la ciudad, un colectivo eminentemente religioso y católico. Nuestra primera premisa es celebrar la Semana Santa con nuestras parroquias. Pero cuando sacamos pasos, actos y tradiciones a la calle es para que la gente los vea. Si eso beneficia a Gandia, que es una ciudad eminentemente turística, bienvenido sea.

Hace unos días el alcalde anunció el primer paso para contar, por fin, con un museo de la Semana Santa digno.

Esa es una reivindicación histórica de la Semana Santa en la que venimos trabajando más intensamente los últimos tres años, coincidiendo con la actual directiva. Lo que hemos negociado con el ayuntamiento es un local para mejorar la organización de la Semana Santa y, en un futuro próximo, inmediato diría yo, impulsar ese museo del que se beneficiará el conjunto de la ciudad porque podremos mostrar ese patrimonio artístico tan importante y rico.

En Sagunt ha habido polémica por el veto de algunas hermandades a que participen mujeres. ¿Cuál es su opinión sobre este aspecto?

En primer lugar, entiendo que eso en nuestra ciudad no pasa desde los años 70 del siglo pasado. Las mujeres se integraron en las hermandades y eso ha supuesto un plus, un plus en general. No podemos descartar a la mitad de la población por razón de sexo. Eso queda muy anticuado y debemos mirar hacia el siglo en el que estamos. En todos los aspectos sociales ya no se puede excluir a nadie, ni por razón de sexo, ni de raza ni de cualquier otra condición.

En mes y medio hay elecciones municipales. ¿Cómo son sus relaciones con las distintas formaciones políticas?

El nuestro es un colectivo de la ciudad y tenemos que estar bien con todas las fuerzas políticas porque nuestros proyectos de futuro lo son del conjunto de la ciudad y los hemos compartido con quienes han estado en el ayuntamiento. Trabajaremos y colaboraremos con quien gobierne la ciudad a partir de mayo.

Y el año que viene las elecciones son en la Junta Mayor de Hermanades. ¿Optará usted a un segundo mandato de 4 años?

Confieso que estoy muy a gusto con el equipo que he formado en la Junta Directiva y entiendo que estamos haciendo una buena labor, también porque las 18 hermandades están a nuestro lado. Si ese trabajo gusta, y eso es lo que estamos observando, miraríamos esa continuidad para cerrar el proyecto que iniciamos hace tres años.

Acabo. ¿Usted con qué acto de la Semana Santa se queda?

Está claro que la procesión del Viernes Santo es la que más personas aglutina, pero siempre digo que el vía crucis del viernes por la mañana es el más íntimo, el que invita al recogimiento y a la reflexión. En ese momento la ciudad prácticamente duerme y el ambiente te permite pensar qué hemos vivido durante la semana y qué vamos a experimentar en los días que quedan. Porque la nuestra es una celebración eminentemente religiosa y conviene no perder nunca de vista ese concepto.