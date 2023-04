Fer preguntes és profundament humà. La pregunta, d’alguna manera, ja expressa una determinada visió de l’home i del món. En realitat només s’espera una resposta acceptable si confirma el que tàcitament ja s’havia manifestat en la pregunta. En un conegut díptic, confessa Wislawa Szymborska que hauríem de demanar perdó a les grans preguntes per les nostres menudes respostes. Tot deixant de banda la fina i habitual ironia de l’escriptora polonesa, potser el que massa freqüentment volem expressar és que les nostres respostes, per insignificants que siguen, gràcies al seu suplement afectiu, tenen per a nosaltres una més gran importància que no aquelles que són d’abast universal, fonamentades en els grans principis que apareixen en els documents més alts de la humanitat.

En els dies de Pasqua, tan propicis als preàmbuls de les preguntes que poden encaminar una posterior reflexió, tenim uns quants exemples de tan socràtic mètode, sense eixir d’aquelles tradicions que donen nom i sentit a estes celebracions, com és, en el primer lloc de precedència, la festa jueva de la Pasqua. Com cada any, en el mes lunar de nisan, entre els dies 14 i 15, en el pleniluni de l’equinocci de primavera, els jueus fan la commemoració de l’alliberament d’Egipte, és a dir, del «pas o trànsit» de Déu, en hebreu «pesah», que els va portar a la terra promesa. Esta festa coincidia també amb el primer dia dels Àzims, del pa sense llevat. Destruït el temple de Jerusalem, on s’oferien sacrificis d’animals, la celebració de la Pasqua va adquirir un caràcter domèstic, de festa familiar.

Preparada la taula i ben abillats tots els membres de la família, envoltats per la llum íntima del ciris, el més jovenet de la família farà una pregunta ritual, però ben pertinent, que demanarà per què esta nit tenim un sopar tan especial, de gran festa. El pare respondrà amb el relat de l’eixida d’Egipte i la confirmació de l’esperança en la vinguda del Messies. Després vindran les pregàries, les herbes amargues i les copes de vi, i el sopar, amb el pa àzim, tot amanit amb l’alegria i les cançons del final.

La resposta és el relat bíblic que la comunitat o el poble identifiquen amb el seu propi èxode, amb el seu camí cap a la terra nova, promesa com una celestial esperança. La nostra cultura actual desconfia dels grans relats o perquè no s’han acomplit o perquè impliquen un estret compromís personal. Obrir la ment a un relat que obliga a plantejar-se el sentit de la vida, des del passat cap al futur, fonamentat en la convicció que la història té sentit, sembla un aliment difícil de pair. Pareix més fàcil de digerir el menjar ràpid dels relats adaptats a les conveniències de cadascú, que poden ser substituïts indefinidament sense deixar cap ferida, com un permanent passatemps.

Un altre relat, el de la Pasqua de Resurrecció, en la narració de l’evangeli de Marc, ens diu que Maria Magdalena i altres dones, molt de matí, el primer dia de la setmana, és a dir, el dia del Sol, anaren al sepulcre per tal de poder amortallar dignament el cos de Jesús amb ungüents i perfums. Mentre hi anaven, es preguntaven: ¿qui ens llevarà la pedra de la porta del sepulcre? De fet, el divendres, després de la seua mort, Jesús havia sigut soterrat ràpidament perquè anava a caure el dia i començava el dissabte, dia de repòs i de festa per als jueus. Ara, a sol ixent, ja podien acomplir el seu humaníssim deure, però de moment la seua pregunta no tenia cap resposta perquè Jesús ja no hi era.

Hi ha preguntes que potser siga millor que no tinguen una contestació immediata i que continuen movent l’esperit buscant nous camins interiors, sense conformar-se amb la primera resposta que se’ns done. També, possiblement, alguns passaran tota l’existència pensant qui els llevarà la pedra que tanca la font de la vida, de la felicitat i, encegats, no hi advertiran que la tal pedra no ha existit mai o, millor, que l’havien construïda ells mateixos amb rutines estèrils, tradicions mortes o prejudicis adquirits. Potser, algun dia, els passarà com a Saule, l’adversari de Jesús, que en el camí cap a Damasc va caure a terra i va perdre la vista, que va recuperar precisament per mans d’aquells que volia perseguir. La vida sempre tindrà sorpreses que faran obrir els ulls més enfosquits.

Ara, mentre les vesprades de la primavera s’allarguen com un vaixell que va perdent-se en l’horitzó de la mar immensa, possiblement voldríem oblidar, inclús esborrar, el camí cap a la creu que va fer Jesús i entrar directament en la Pasqua feliç, sens límits. Haurem de seguir fent preguntes com els infants que van descobrint el món i volen també donar pas a la seua pròpia revelació, amb la condició que les preguntes no siguen com la fascinació momentània de les milotxes multicolors, alçades pel vent, però sempre lligades a les mans dels qui les fan voleiar.