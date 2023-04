El cantante Leiva desembarcará en el Festival Mediterránea de Gandia, que se celebrará durante el fin de semana del 18 y 19 de agosto en su nueva ubicación del Parc de la Festa, con su gira 'Cuando te muerdes los labios 2023'.

"Sólido, apabullante y épico" son algunos de los adjetivos que se pueden aplicar al rock de Leiva. El artista --que solo este 2022 ha logrado triple sold out en Madrid, doble lleno en Barcelona, y una mayoría de recintos con entradas agotadas como Buenos Aires, CDMX, Valencia, A Coruña, Marbella, o Toledo-- hacen patente el crecimiento del artista en cada gira. En este 2023 se embarca en la segunda parte del tour 'Cuando te muerdes el labio'.

El festival "cien por cien indie nacional" incorpora al artista madrileño a un cartel que ya integran Vetusta Morla, Miss Caffeina, Nunatak, Cariño, Antònia Font, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, La La Love You, La Fúmiga, Raule, Bjones, El amics de les arts, Indie.K, Maren Depol, We Are Not Dj's, Don Fluor, Diego Hache, DJ Peligro, Willy DJ, Silencioso DJ, Bimba DJ y Úbeda DJ.

Además, Arde Bogotá, Anora Kito y un DJ por desvelar actuarán en una fiesta de bienvenida gratuita que se celebrará el 17 de agosto, avanza la organización en un comunicado.