La Plaça del Tirant de Gandia tornarà a ser el lloc que albergue la Fira de l'Estudiant, que enguany celebra la seua XXI edició entre els dies 18 i 21 d'abril. Així ho han anunciat en roda de premsa la regidora de Joventut, Lydia Morant, i el president del Consell dels Joves de Gandia (CJG), Salva Tamarit, anunciant algunes novetats com la visita a centres educatius.

"L'objectiu principal d'aquesta Fira és oferir orientació i informació als joves sobre itineraris formatius i les eixides laborals que els acompanyen perquè puguen descobrir el camí que volen seguir en l'àmbit d'estudis", ha assenyalat la regidora. D'aquesta manera, els i les joves visitaran de dimecres a divendres de 9:00 h a 14:00 h els centres educatius per conéixer l'oferta educativa i de moment, segons ha indicat Morant, es preveu que acudiran uns 1.500 alumnes.

La Fira estarà oberta al públic de dimarts al dijous de 16:30 h a 18:30 h. Al voltant de 40 expositors de Gandia i altres localitats de la Comunitat Valenciana, així com les de formació a distància, proporcionaran dades sobre els itineraris de distints nivells educatius: formació professional bàsica, cicles formatius de Grau Mitjà, Batxillerats de diferents branques, cicles formatius de Grau Superior, Graus i estudis universitaris.

També hi ha organitzades diferents activitats que els mateixos centres formatius han oferit com per exemple concerts de les escoles de música, exhibició de dansa, taller de bunyols, repicat de plantes, etc.

"L'any passat aquesta fira va ser molt ben valorada tant pels usuaris com per als expositors. El 98,7% d'usuaris que van contestar l'enquesta van afirmar que els va ser útil la informació proporcionada a la Fira", ha afegit Morant.

Per la seua banda, el president del CJG ha volgut convidar a tots els joves de Gandia i la comarca "a que ens visiten, donat que el Consell tindrà un estand al que es podrà anar per informar-se del que fem i oferim i, a més, hi haurà diferents activitats com concerts de música, exhibicions de dansa i tallers de bunyols".