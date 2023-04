El passat 15 de febrer semblava que les coses anaven a canviar, que el govern de coalició Compromís i PSOE treballaven junts. Era la primera vegada que accedien a que la Regidora de Turisme, Lara Romero, els acompanyés a defensar «lo nostre». Però li han fet el buit i no ens han contat tota la veritat. En 12 anys quantes vegades han anat al Ministeri de Transició Ecològica? Alguna vegada han contat els motius i les motivacions del Ministeri per a rebutjar el projecte dels Catedràtics de la UPV? Han contat els detalls del mateix? Per primera vegada en sabem alguna cosa. La TV a-Punt ens ha contat en què consisteix el projecte. Resulta que el projecte defensat per Compromís durant 12 anys no és per a totes les platges de Tavernes de la Valldigna?, sols per a la de la Goleta?

Doncs vull explicar que, en un moment i sense ser cap expert, es poden adonar del motiu del fracàs. El primer aspecte a tenir en compte és el cost de construcció d’un escull. La platja de Goleta té aproximadament 750 metres, on es vol fer l’escull, a una distància d’uns 200 metres de la costa té aproximadament 11 metres de profunditat. Si pensem amb un escull d’uns 8 metres d’altura per 8 metres d’amplada (base quadrada per fer-ho més senzill) , el volum total a omplir seria de 48.000 metres cúbics. Això representa un cost aproximatiu de 14,4 milions d’euros, si utilitzem formigó a un preu de 300 euros el m3. És important preguntar-nos si aquesta inversió paga la pena i si hi ha altres alternatives més sostenibles i menys costoses per a preservar la platja.

També és important tenir en compte si aquesta mesura serà efectiva per a prevenidre la pèrdua d’arena o únicament per a disminuir la força de les ones. Si bé un escull pot protegir una petita secció de la platja, no soluciona el problema a llarg termini. És necessari analitzar les causes de la pèrdua de sorra i considerar altres solucions, com ara la regeneració de platges per aportació estratègica i autogeneració, que són més efectives, sostenibles i menys perjudicials per a l’ecosistema.

Caldria veure si realment el projecte de la UPV no contempla altres alternatives i Compromís sols ha escollit una.

Finalment, hem de preguntar-nos si aquesta proposta és realista i sostenible a llarg tret. Si construïm un escull a la platja de Goleta, quantes altres platges també requeriran aquesta mesura en el futur? S’hauria de tenir en compte la disponibilitat de fons i recursos per abordar aquestes necessitats. Tot açò s’ha contemplat al projecte? S’ha parlat del finançament, el temps d’execució o simplement s’ha anat a demanar un impossible?

Compromís també utilitza les sigles del PSOE per a referir-se a qui té la competència i qui no està fent res o és el culpable de l’aplicació de la llei de costes en matèria de canvi de delimitació. Recorde perfectament que va ser l’alcalde, el Sr. Sergi Gonzàlez, qui amb un escrit el 2 de febrer de 2022 va comunicar al MITECO que s’havia produït un temporal amb ones que aplegaren a sobrepassar el límit actual «dañado algunas edificaciones», adjuntant informe gràfic de la Goleta. Seria davant aquesta comunicació quan el MITECO va iniciar el procediment per a licitar l’estudi de canvi de delimitació?.A nivell personal, crec que la llei d’Adolfo Suárez és injusta i requereix d’un estudiexhaustiu. No obstant, culpar un organisme públic per aplicar la llei, després de rebre un avís que ells mateixos han emès, és un acte de cinisme en estat pur. Doncs, segons la llei, cal actuar d’ofici i iniciar el procediment. Procediment que sembla s’inicia per la notificació de l’excel·lentíssim l’Ajuntament. Vull pensar que els ha vingut gran i en aquell moment no eren conscients del que estaven fent, que es tractava sols d’una maniobra política i no social. Ja estava gestant-se un projecte de regeneració que es signaria poc després. Ara es posen del costat dels afectats i tracten de buscar culpables a Madrid.

El Ministeri del PSOE a Madrid, va signar el contracte de servei per a la redacció de projecte el 23 de març de 2022, un projecte per a la regeneració de les platges del Brosquil i Goleta per un import de 52.000 euros. Tot i que tenim un projecte viable per a la nostra platja, sembla que aquest missatge no agrada al grup de Compromís. Tampoc han sol·licitat reposicions, han anat a demanar solucions definitives, segons ells. Serà possible que no desitgen la regeneració? Opine que només intenten, desesperadament, frenar l’avanç de Lara, candidata a l’alcaldia, que ha demostrat ser molt popular en qualsevol regidoria on ha treballat. Incapaços de gestionar adequadament les reposicions, estan intentant desesperadament relacionar-la amb el Ministeri, mentre la nostra costa queda desprotegida.