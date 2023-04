L’ensenyança a Espanya, sempre ha estat i està dominada per l’escolàstica. Això forma les ments d’una determinada manera. El Batxiller Laboral, entre d’altres virtuts, tenia la de ajuntar la formació teòrica amb la praxis. La constant manera en que els joves aprenien a utilitzar les mans, veien com es feia realitat allò que als llibres s’explicava; marcava una profunda diferencia. Per tant, era una ensenyança prou menys escolàstica que la normal al país. A més, en èpoques on allò «culte» i «elegant» era aprendre francès, el Laboral, tenia «l’excentricitat» d’estudiar l’anglès. Per no citar, altres rareses, com estudiar Cultura Industrial, en compte de Filosofia; o Tecnologia, en compte d’Història de l’Art.

Primer una mica d’història. El final de la Guerra Civil, com sabem, està marcat per una manca de diners públics, amb un grossíssim deute exterior que pagar. En aquest context, al Règim establert li va vindre molt bé tancar quasi tots els centres d’ensenyament que la República, amb més voluntat que diners hi havia obert. Tal cosa posa la formació acadèmica mitjana en uns Institutos Nacionales de Enseñanza Media, ubicats quasi exclusivament a les capitals de província. En la pràctica, hi implica deixar aquest ensenyament en mans de l’Església. Ambdues institucions amb un marcat caràcter escolàstic, i gens interessades amb la observació de la realitat. Es persegueix l’objectiu teòric, de preparar a les noves generacions de la classe dominant per accedir a la universitat, que sí, era pública i gratuïta. Això combinat amb un notable retard tecnològic i un tancament dels mercats exteriors. És un període mundialment bel·licós, no pot aconseguir-se lo més elemental que no sigui arròs, blat, cigrons, taronges, tabac, i... ¡toros! Per la qual cosa, el Règim pensa en matar diversos pardals d’una pedrada, crea una ensenyança mitja que estiga estesa a tot el territori, que forme professionals pràctics, hàbils per fer allò que al país li cal, que concordi amb els principis ideològics (com a mínim els teòrics) del Règim i de la Falange, que no faci espurnes amb els poders fàctics del sector (Església i Cuerpos de Profesores de Institutos de Enseñanza Media), i que siga barateta, o almenys pagable.

El resultat és l’Ensenyança Laboral a ser impartida a Instituts i Universitats Laborals. Els primers es col·locaran a ciutats de segon ordre (com ara Gandia) o barris perifèrics de les grans, i els segons a qualsevol lloc, perquè les tals «Universidades Laborales» en general gaudien de residència d’alumnes. Rellevant és que tot aquest aparell no depenia del Ministerio de Educación, però sí d’un Patronato, on estaven representats quasi tots els ministeris pràctics, com Indústria, Obres Públiques, Agricultura, Marina, Exèrcit, etc. L’objectiu era separar-se de les pressions de l’Església i dels Cuerpos de Catedráticos de Instituto, institucions bolcades més a les lletres que a les ciències, i gens cap a la tècnica. Es tractava de formar tècnics de caràcter mig i si calia superior, que era lo que efectivament mancava (pot ser encara manca) al país de manera desesperada. Per donar classe sols calia tindre algun títol que el Patronato considerés adient. Res d’oposició, el professorat entraven interins i després de varis anys (5 o més) alguns aconseguien, mitjançant un examen, la plaça en propietat. Tot això òbviament, donava flexibilitat i rapidesa en la contractació, però sobretot economia en el cost de la nòmina. Per arrodonir el pastís, com en teoria el gros de l’alumnat no cursaria més estudis, el pla tindria no 4 cursos, com era normal, sinó 5. Tot i que amb posterioritat s’afegí el Laboral Superior que eren 2 cursos més, i donava accés a la proba de Preuniversitari, és a dir, s’equiparava al règim general de 4+2+1. Això va fer que s’obriren les portes universitàries als egressats.

L’evolució real fou que els programes de les matèries de ciències, es semblaven moltíssim al del batxillerat normal. Les de lletres, es retallaven (no hi havia Llatí, ni Grec, ni Filosofia, ni Historia d’Art) i s’afegien d’altres matèries tècniques, com Cultura Industrial o Tecnologia, a més de la obligatorietat de estudiar l’Anglès, front a la norma de la època del Francès. A més, tots els centres estaven dotats de tallers, amb maquinària diversa i mestres de taller, molt en particular de metall, fusta i electricitat, on els alumnes ens embrutàvem les mans desenvolupant habilitat manual i perdent-li la por als trastos. Com a colofó, de manera efectiva es practicava l’esport, que per primera vegada en Espanya passava a ser una matèria seriosa i respectada.

Concloent: Esdevingué una ensenyança que com a rara avis va coordinar raonablement bé la praxis amb la teoria, va donar formació de qualitat a un fum de gent que es va poder guanyar la vida molt dignament i va demostrar que saber les declinacions del vocable rosa, són molt menys útils que saber apanyar la cisterna del WC.