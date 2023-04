En les nostres terres, en altres temps, s’hi van alçar les conegudes creus de terme, és a dir, un senyal que indicara que s’arribava a un poble o a una terra de cristians. També a Gandia, ja al segle XV, hi havia una creu de terme a la vora del camí de València, ben a prop de la vila. Actualment encara s’alça una creu, una nova reproducció d’aquelles que la deixadesa, el vandalisme o l’oratge van esmicolar o destruir. Ara, en la proximitat de l’intens tràfic, ben discretament, encara la seua presència avisa de la proximitat de la ciutat, molt millor que qualsevol rètol. La creu, com tots els grans símbols, encara continua parlant.

Els símbols, com la creu, tenen la seua pròpia gramàtica, més persistent i rica que la de qualsevol llengua humana, de tal manera que també ha contribuït a donar motiu i sentit a moltes obres d’art. Contemplar, per exemple les creus pintades per Caspar David Friedrich, a principis del segle XIX, és una d’aquelles experiències estètiques i espirituals que deixen un profund sentiment de pau, sobretot quan la creu apareix en plena naturalesa, com la muntanya o el bosc. En altres casos, com la immensa creu del cementeri d’Estocolm, construïda per Erik Gunnard Asplund, en vespres de la II Guerra Mundial, la impressió que produïx és de fer sentir la insignificança de la condició humana, allunyada del consol de qualsevol fe, com un retorn a la matèria primigènia. En tots dos casos, la creu no deixa indiferent i continua interpel·lant-nos ben directament, a diferència de tants missatges buits, tan freqüents en la nostra societat actual.

La creu, en la tradició europea, és tan present que des de l’est, amb les impressionants creus daurades de les esglésies russes, fins a l’oest, amb les cèltiques creus bretones, irlandeses o galegues, tot el nostre continent està assenyalat pel símbol cristià. Creus de moltes matèries, com la fusta o el ferro; creus d’infinitat d’estils, com les de creació popular, però de gran expressivitat com les dels camins de la planura polonesa o dels boscs germànics. Creus de les més suggestives formes, com nascudes d’un propòsit de fer intel·ligible el seu missatge als hòmens i dones d’una època marcada per la velocitat, pel desig de ser els primers en qualsevol circumstància de la vida, encara que siga circulant per carreteres plenes de gom a gom de vehicles i persones que lluiten per arribar a la meta, siga quina siga. Com no esmentar, ara i ací, la impressionant creu d’Antonio Sacramento, que crida entre el trànsit de la pista de Silla.

També entre nosaltres, la tradició de les creus de terme ha deixat la seua empremta en l’art del pintor jesuïta Martín Coronas, creador de tot un programa iconogràfic dedicat al sant duc Francesc de Borja. Així podem contemplar la creu que s’acabava de refer en 1913 en algunes de les seues pintures, com la dedicada, en primer lloc, al moment d’arribar Francesc de Borja a Gandia, en 1543, per a prendre possessió del ducat després de la mort del seu pare. L’altra representació correspon al dia 30 d’agost de 1550, el dia del seu adéu a la ciutat nadiua, quan començava el seu viatge a Roma, on desitjava poder ser ja públicament un membre de la Companyia de Jesús. Segons la tradició, el duc, en passar davant la creu, s’hi descobrí i va començar a recitar el salm que evoca l’eixida dels fills d’Israel d’Egipte i l’agraïment a Déu d’haver estat alliberats de la condició d’esclaus. La transposició de la literalitat del salm a la seua vida és més que evident, perquè en aquell moment, deslliurat dels deures i privilegis senyorials, ara ja podia abraçar la vida de consagració religiosa que havia desitjat des de feia anys.

La tradició, d’alguna manera, apareix confirmada en el diari espiritual del sant, com en l’anotació del dia 30 d’agost de 1564, quan escriu: «Consolació. Acció de gràcies perquè hui es compleixen catorze anys d’ençà que eixí de Gandia. Demanar eixir de mi mateix». Després de tant de temps, la data és recordada vivament i expressa ben clarament l’experiència d’alliberament del duc convertit en jesuïta, a més d’una actualització d’aquella efemèride en el propòsit d’esforçar-se per descentrar-se d’ell mateix i obrir-se als altres.

La creu encerclada per la velocitat del trànsit és tota una imatge del nostre temps, tan allunyat de la reflexió serena, de la conversa acollidora o del desig d’assaborir la gratuïtat de la bellesa del paisatge, de les coses més humils i quotidianes, com el gest de deixar les claus de casa al seu lloc de sempre o mirar per la finestra com va avançant la foscor o com l’albada anuncia la claredat d’un nou dia.