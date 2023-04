Després de l’èxit de la primera edició, l’Ajuntament de Xeraco ha tornat a organitzar una segona del concurs del cremaet. Amb aquesta nova data, el consistori vol avançar la temporada turística a la platja de Xeraco i homenatjar, amb el nou cartell, als treballadors i treballadores amb motiu de l’1 de maig.

Cal recordar que aquesta iniciativa va nàixer per fer valdre una de les tradicions típiques de la localitat i una de les begudes que s’han consolidat en el ritual de l’esmorzar. Per a la seua organització es tornarà a comptar amb persones expertes del sector hostaler que s’encarregaran de preparar quatre dies de festa relacionats amb aquest culte del matí.

El divendres, 28 d'abril, tindrà lloc la jornada inaugural amb les personalitats públiques que s'encarregaran d'obrir el concurs del Cremaet que tornarà a comptar amb la participació, en aquesta segona edició, de diferents professionals provinents de la Comunitat Valenciana que oferiran el millor cremaet.

La fira que disposa d'una programació molt completa es desenvoluparà en la zona de la platja i, per a la seua celebració, el consistori organitzarà un cap de setmana gran amb el qual el municipi començarà ja la temporada estival on es podrà trobar des de música en directe, espectacles per a tots els públics, teatre, visites guiades, degustació del cremaet i moltes més.