El 85% de les votants d’esquerres està d’acord amb la unitat. El 30% de les votants decideixen el sentit del seu vot en les últimes setmanes de campanya.... Anem per parts. La gran majoria dels votants d’esquerres estan a favor de la unitat. Quantes vegades hem dit o hem sentit dir que el gran problema de l’esquerra és la divisió? Moltes veritat? Doncs ací està Més Gandia. I per això esta coalició no és només un acord entre partits (Compromís, EUPV i Podem), és un deute que teníem amb la ciutadania que ens reclamàveu poder votar una alternativa forta d’esquerres que poguera fer-li front, no sols a la dreta, sinó que puga mirar de fit a fit als qui a vegades se’ls oblida el que són les polítiques d’esquerra.

Podem és una formació jove, vam nàixer de la indignació del 15M i vam entendre que era necessari transformar-la en representació política. Però també hem tingut sempre clar que juntes som fortes i que la unitat de l’esquerra transformadora és l’únic camí si volem ser decisives. I per això ens presentem a la ciutadania, sabent que som diversos, com l’esquerra, però ens uneix molt més del que ens separa i sobretot perquè el nostre objectiu comú és Gandia. I cal posar-ho en valor, perquè esta coalició no haguera sigut possible sense la generositat, l’empatia i el respecte de cadascuna de les formacions que la conformem.

A Gandia sabem molt bé el que suposa patir un govern municipal del PP o, el que és el mateix, de la corrupció, de la vergonya, de l’amiguisme, del deute que continuem pagant…

I coneixem també molt bé el treball realitzat en aquests anys per companys i companyes com Alícia Izquierdo o Nahuel González. I abans que ells, Lorena Milvaques i Xavi Ródenas, que ens acompanyen als llocs d’honor de la llista. Elles i ells han demostrat des del 2015 el seu compromís amb la ciutadania. Però en volem més! Volem liderar i marcar nosaltres el camí cap a una Gandia de la qual sentir-nos més orgulloses. Una Gandia que cuide la seua gent; més social; més verda; més feminista i inclusiva.

Recordeu les xifres que us he donat en començar? El 30% dels i les votants decideixen el seu vot en les últimes setmanes. I ací està la meua petició: Més Gandia farem actes, entrevistes, discursos per a intentar fer arribar el nostre missatge, però sou vosaltres la nostra primera línia, els qui podeu explicar a veïnes, amigues, companys de treball…. Tot el que ens hi estem jugant.

Ens hi juguem ser una Gandia moderna, referent social i cultural, igualitària, ecologista o tornar al model de la corrupció, les retallades, de regalar-li la nostra riquesa a quatre amiguets que només generen beneficis per a ells i misèria per a la nostra terra.

Així que, companys i companyes, parleu amb tota eixa gent, expliqueu-los que ho hem fet, que ens hem unit, que el 28 de maig no es pot quedar ningú a casa, hem d’omplir les urnes amb paperetes de Més Gandia i ens deixarem la pell perquè Alícia siga la pròxima alcaldessa de la millor Gandia que puguem imaginar.