Estamos a 40 días de las elecciones municipales. Los ciudadanos de Gandia siguen su habitual proceder: acuden al trabajo, acompañan a sus hijos al colegio, van al supermercado cuando y descansan lo que pueden los fines de semana. Pero para los militantes, simpatizantes y componentes de listas electorales ya es otra cosa. Y los periodistas vamos tras los candidatos tratando de anticiparnos a los acontecimientos. Es nuestra incómoda función.

La izquierda, no por primera vez, llega dividida. Compromís, Esquerra Unida y Podem por un lado y Esquerra Republicana con Els Verds y el tándem Peris-Alandete. Todo un enfrentamiento con tintes egocéntricos propios de la ideología izquierdista ancestral que cuando había una discrepancia creaba una corriente, abandonaba el partido y defendía sus postulados, restando en vez de sumar. Toda la vida igual desde el año 1977 con la legalización del PCE. Este cisma es más propio de los católicos que, recuerden, llegó a tener tres papas a la vez: uno en Roma, otro en Aviñón y un tercero en Peñíscola. Cada Papa quería y se sentía superior a los demás investido por unas razones diferentes. Consecuencia: divisiones, enfrentamientos y rupturas. ¿Le recuerda a lo que sucede actualmente en la izquierda gandiense? ¡Qué poco originales son. Utilizan prácticas del siglo XIV para el XXI. Aquí no entra el PSOE porque estos ilm,uminados consideran a los socialistas de centro-izquierda.

No sé lo que pensarán los ciudadanos del siglo XXI en nuestra ciudad,pero como cada apóstol de las distintas izquierdas, cada uno lleva su tarrito de las esencias e iluminará a sus seguidores. Paciencia.

Entre tanto en la derecha la cosa no se presenta más idílica. Los escindidos de la ultraderecha se frotan las manos al difundir presuntamente, el nuevo candidato Manuel Millet, la foto de una señora en la cama y en actitud sugerente, sin su consentimiento. No niega su existencia pero sí su difusión. Hay presentada una denuncia en la Comisaría de Policía por la aludida. Millet acusa a los escindidos de Vox de utilizar esta foto para perjudicarle. Aquí no nos privamos de nada ahora un Sálvame en los papeles estilo saforaui.

Entre los miembros de la lista del PP gandiense y afines a las siglas hay un sentimiento de malestar propiciado por la forma en que su candidato está rellenando las casillas de su candidatura. Me cuentan que Víctor Soler y Guillermo Barber no iban de 4 y 11 en principio, iban mucho más atrás.

Faltaba la sentencia a Arturo Torró para más desencuentros internos. La justicia se ha pronunciado, el reo suele apelar a un espíritu de venganza pero siempre nos quedará Zambia, nada más que objetar. El volcán estalla cuando el magma alcanza la superficie.

La presentación de José Manuel Prieto fue como la entrada de César en Roma. Sólo faltó la corona de laurel y las fanfarrias. Menos mal que el candidato demostró «el seu trellat» y no se dejó arrastrar por el tsunami triunfal socialista. Más vale pájaro en mano, cuando lo caces, que cientos volando cuando paces. Hoy me ha dado por las citas versadas, disculpe. Salud.