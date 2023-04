La regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Oliva, juntament amb l'Associació Gastronòmica d'Amics de la Coca (AGACO), han obert el termini d’inscripció per a participar en la I Edició del Concurs Nacional Amateur de "coca dolça". Aquest certamen s'emmarca dins del IV Concurs Nacional de Coca tradicional i creativa d'Oliva que se celebrarà el dilluns 8 de maig.

El Concurs va dirigit a persones que no siguen professionals de l'hostaleria. Cada participant elaborarà la seua recepta el dissabte 6 de maig, a partir de les 9.00 hores, en el Centre Polivalent d'Oliva, amb els ingredients que cada persona trie i que ella mateix aportarà.

En el concurs s'han establert els següents premis: primer premi (una nit a l'hotel Oliva Nova, amb sopar i desdejuni i circuit SPA per a dues persones) i segon premi (un circuit SPA a Oliva Nova i un sopar en un restaurant d'Oliva per a dues persones). A més, totes les persones que hi participen rebran un regal exclusiu.

Les bases del concurs estan disponibles en el web www.olivaturismo.com o en l'oficina de Turisme. Una vegada s'ompli el full d'inscripció s'haurà de presentar en la Tourist Info on li assignaran el número de concursant i el lloc que se li reservarà en el Centre Polivalent perquè puga cuinar la coca. El termini per a poder inscriure's comença hui, 18 d'abril i acabarà el 28 d'aquest mateix mes, o en el moment que es completen les 20 places disponibles.

Els guanyadors es donaran a conéixer el dilluns 8 de maig, en el transcurs de la gala posterior al Concurs Nacional de Coca tradicional i creativa d'Oliva.