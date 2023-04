Gemma García, hasta ayer concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandia, ha comunicado a sus compañeros de corporación que se da de baja del Grupo Municipal y pasa a integrar el de los No Adscritos.

El motivo aludido son las «discrepancias» con el PP, pero fuentes consultadas aseguran a este periódico que García decidió irse del partido al quedar excluida de la lista a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo que encabeza el candidato a la alcaldía, Juan Carlos Moragues.

Pero ayer también se supo que la concejala dimisionaria, que se da de baja como militante del PP pese a formar parte de la Ejecutiva elegida en el congreso de enero del año pasado, tenía un plan B. Porque Gemma García será la número dos de otra candidatura que acaba de aparecer en Gandia denominada, como en Oliva, Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN). Para dar más morbo político al asunto, en UCIN el candidato a la alcaldía será Pascal Renolt, el concejal de Gandia que se presentó hace cuatro años por Ciudadanos y que, al ser expulsado de esa formación, fue el primero en integrar el Grupo de los No Adscritos en el ayuntamiento.

Todo este panorama supone un nuevo terremoto político en el seno del Partido Popular después del sufrido con la sentencia, conocida la semana pasada, que condena a tres años y medio de prisión a Arturo Torró, el único alcalde que el PP ha tenido en Gandia. Además, estos acontecimientos coinciden con la visita, hoy sábado, de la portavoz del PP en Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, para inaugurar la sede electoral del paseo de les Germanies.

Gema García reconoció ayer a este periódico que inicialmente iba en la lista de Moragues para las elecciones, pero en un puesto que no garantizaba su reelección como concejala, de manera que «tuvimos una serie de discrepancias» que motivaron su decisión de no formar parte de la candidatura y, como se ha sabido ahora, negociar con Pascal Renolt para configuar la lista de UCIN una vez que el exconcejal de Ciudadanos confirmó que su antiguo partido no iba a permitir que volviera a presentarse bajo sus siglas.

«He expresado a Víctor Soler su confianza en mí», añade García, quien, pese a todo, reconoce que inicialmente apoyó al candidato Moragues pero que después las cosas cambiaron.

Con la candidatura de UCIN en Gandia son al menos dos las listas electorales con esas siglas en la Safor, después de la que encabezará Salvador Llopis en Oliva. Siguiendo la estela de crisis en el seno del PP, Llopis era, hasta hace tres semanas, el portavoz popular en el ayuntamiento.

En la dirección del PP de Gandia no se ha querido valorar la maniobra protagonizada por Gema García, pero, como era de esperar, esta crisis sí ha generado la reacción del PSOE. «Mientras líderes del PP de otras ciudades intentan fichar a personas y representantes de otros partidos, aquí en Gandia Juan Carlos Moragues nos muestra su debilidad y no consigue que sus concejales se mantengan en las filas del PP. Cada vez son menos los que confían en las capacidades y la solvencia de este señor como candidato y posible alcalde», dijo el concejal Vicent Mascarell, quien también atribuye lo sucedido a la «falta de liderazgo» del candidato del PP en seno de su propio partido.