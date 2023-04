La condena a Arturo Torró a tres años y medio de cárcel por malversación por el ‘caso Tele 7’ ha provocado la reacción del exalcalde, que no solo ha recurrido la sentencia, sino que, en una comparecencia pública realizada el jueves en Fomento, anunciaba que se querellará contra el presidente del tribunal. Como en los viejos tiempos, Torró volvía a ser noticia nacional, y a desplegar el tono y las formas habituales durante su mandato en el periodo 2011-2015. El inesperado movimiento de Torró, sus denuncias a los ministros Diana Morant y Fernando Grande-Marlaska como agentes de una oscura maniobra conspirativa de la que él personalmente y el PP habrían sido víctimas transforma radicalmente la situación de la campaña electoral, que ha pasado de una relativa calma directamente al barro, como en los viejos tiempos.

Lo significativo de la noticia no son tanto sus aspectos jurídicos como la espectacularización de la que el exalcalde la ha rodeado y los efectos políticos que ha provocado. El más grave es la desautorización expresa por Torró de Juan Carlos Moragues, candidato del PP a la alcaldía que hace una semana emitía una nota de prensa en la que en nombre de su partido asumía la sentencia condenatoria contra el exalcalde y mostraba su «respeto y compromiso con la Justicia, así como a cualquier pronunciamiento que se desprenda de las instituciones judiciales».

En la actual coyuntura, ni el candidato popular ni su partido pueden guardar silencio ante el giro político de los acontecimientos provocado por Torró, pues si a este, como a cualquier otro ciudadano, le asiste el derecho de emplear los recursos que la ley pone a su alcance para defenderse, como organización política democrática el PP está obligado a aclarar con urgencia ante la opinión pública si comparte total o parcialmente las acusaciones vertidas por Torró contra Diana Morant, Grande Marlaska, el presidente del Tribunal y el discurso conspirativo de la «mano negra» que vuelve a enfangar la vida pública local.

Al presentarse como mártir de un engranaje corrompido en el que la independencia judicial, la política y las instituciones quedan bajo sospecha, Torró no solo ha lanzado un órdago a los dirigentes de su partido sino al cuerpo electoral que votará en mayo a formaciones que –salvo las de ultraderecha– se sostienen en la confianza en el sistema y en los valores de convivencia democráticos. Y ese no es ya un asunto procesal, ni personal, ni un problema interno de partido sino un problema de higiene pública que implica a la ciudadanía.

A cuarenta días del 28-M, Torró ha reventado la campaña haciendo de sí mismo el centro de atención mediático con el afán de protagonismo habitual, prestando un flaco servicio a su partido y situándolo ante un dilema que no puede rehuir: o se desmarca radical e inequívocamente del exalcalde o asume implícitamente sus grotescos números y sus arengas antisistema como parte de su oferta electoral. Esto último no puede hacerlo el PP sin reducir a Juan Carlos Moragues al papel de mero comparsa de las decisiones de Torró y sin aceptar una idea de la política que se sostiene en el descrédito de las instituciones y en el desprecio y el insulto permanentes hacia los adversarios políticos que no puede (o no debería) volver a alterar la normalidad lograda por la ciudad tras el desastroso mandato del exalcalde.

Al irrumpir como elefante en cacharrería en la campaña electoral Torró ha retado a Moragues a demostrar tanto su autoridad en el PP local como su altura política. Y no hacer absolutamente nada no es una opción para el candidato.