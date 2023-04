Fou una altra nit de gala municipal. Un ple extraordinari en el qual, com va començar dient la secretaria municipal, Vanesa Felip, l’únic punt del dia era el nomenament de María Ángeles Azcón Malonda com a filla predilecta de la ciutat de Gandia.

Seien en els llocs d’honor la ministra de Ciència i Innovació del govern d’Espanya, Diana Morant Ripoll, i els fills predilectes de Gandia Pasqual Molina, Josep Martinez, Tano, i Vicent Rocher.

Joan-Carles Faus, el funcionari instructor de l’expedient del nomenament, feu l’exposició meticulosa i detallada totes aquelles virtuts que adornaven la vida i obra de Mariles, que és el nom amb el qual es popularment coneguda la farmacèutica gandiana i acabà dient que, en conseqüència, «Vist l’impagable treball en pro de les persones, la seua determinació en la defensa de la dignitat humana i l’enorme capacitat per a obrir futur davant l’adversitat, apostant per l’associacionisme i apoderament cívic per a conformar la ciutat progressista i solidària que tant estima.[...] Vist el seu talant personal, avançat al seu temps, de compromís i valentia des de la força del coneixement i la ciència, amb una trajectòria professional rellevant i una conducta gentil, amable i conciliadora, que li reporta el reconeixement i l’afecte col·lectiu, allà on passa Mariles, sent una icona de la nostra ciutat. [...] Vist el seu llegat i el testimoni familiar que ve a rescatar de la desmemoria el decisiu protagonisme de les dones en la construcció de la nostra societat, inspiradores per a la Gandia actual i mirall a les generacions futures.[...] Este instructor considera que Mariles Azcón és mereixedora de la distinció per a la qual se li proposa i que és digna de rebre el reconoiximent honorífic que això comporta, filla predilecta de la ciutat de Gandia».

L’alcalde José Manuel Prieto, després del sonor aplaudiment que van rebre les paraules de l’instructor, indicà que començava el torn de paraula per part de membres dels diferents grups municipals. Ho va fer en primer lloc el regidor no adscrit Pascal Renolt, qui tingué amables paraules cap a Mariles: «Sé que usted tiene un corazón enorme, inteligencia y sabiduría i que ha tenido la suerte de conocer calles i personas de Gandia que ja no existen, gente de esta ciudad a la que usted pertenece y que adora».

Per part de Compromís Més Gandia Unida prengué la paraula el regidor Nahuel González, qui va dir: «María Ángeles Azcón Malonda, Mariles, és una persona coneguda per tota la nostra ciutat. Farmacèutica, sindicalista i persona compromesa. Ha tingut una vida d’heroïcitat i compromís amb la transformació de la nostra ciutat i amb el feminisme portat a la pràctica en tots els àmbits de la seua vida.[...] La història d’ella és una mostra de com les persones poden afrontar les adversitats amb coratge i determinació, i com poden transformar l’adversitat en una oportunitat per a lluitar per la justícia i la llibertat. La seua actitud positiva, la seua resiliència i la seua dedicació a les causes justes són un exemple inspirador per a tots nosaltres».

Víctor Soler, en nom del Grup Municipal Popular, digué: «Mariles és una dona valenta, decidida i ferma en els seus principis i conviccions que ha donat la cara sempre a la vida i ha sigut testimoni de tota una època de transformacions i progrés que ha canviat la pell de la nostra ciutat en les últimes dècades.[...] S’ha entregat a totes aquelles causes que ha considerat nobles i ha exercit de gandiana plena en diverses associacions entre les quals vull destacar especialment aquelles que tenen a veure amb el component més social, més humà, la integració de persones discriminades, la cobertura social i l’ajuda a aquells que ho necessitaven».

En nom del Grup Socialista, Liduvina Gil feu un recorregut històric sobre la biografia de Mariles. Amb una mena de conversa intima li recordà la seua infantessa feliç, l’educació en un ambient de llibertat, educació i intel·lectualitat, de com hagué d’anar a viure amb les seues ties per l’empresonament del seus pares, del canvi que va suposar per a ella el passar de la presencia a l’absència, de l’assassinat de són pare per un tret vingut des de fora de la presó... Després canvià el to del discurs quan recorda l’alliberament de sa mare, empresonada durant uns anys, dels seus estudis de Farmàcia, i de la boda amb Jaime, l’amor de la seua vida, la mort de la seua filla de tan sols 17 anys i de com va ser capaç de recuperar-se del colp dedicant-se amb cos i ànima a ajudar en tota mena de tasques de benestar social: «Per allò que has fet i has sigut capaç de superar, per ser com eres, sempre disposada ajudar sense mirar el color, perquè representes la humanitat de les persones i l’estima als altres.[...] Mariles és alegria, resiliència i resistència per tots els entrebancs que li ha donat la vida».

La corporació municipal aprovà per unanimitat el nomenament com a Filla Predilecta i en el seu discurs institucional l’alcalde Prieto va dir que: «Des de la seua formació sanitària, es va involucrar en tasques socials i solidàries de la ciutat. Preocupada com n’estava pels drets de la infància, va presidir la delegació d’Unicef a Gandia i va participar en la Creu Roja. Així mateix va encapçalar, a la dècada de 1980, la lluita en matèria de drogodependència, va ser la presidenta de l’Associació de la Safor de Prevenció i Informació sobre Drogodependència (ASPID). Una de les primeres persones que en els anys huitanta va apostar per la prevenció cap a l’addicció, en una època on la droga era un gran problema social.[...] Mariles ha sigut imatge pionera de feminisme, ella forma part d’eixes dones que han fet història i l’han escrit en femení. Dones protagonistes que ja comencen a vore fruits del seu treball i lluita, avançada a una societat que no les entenia. [...] Mariles és un referent cívic indiscutible durant la seua llarga vida i dilatada trajectòria professional, constituint una icona del feminisme, i mirall col·lectiu del compromís social, constància, determinació i resiliència. Tot i no tindre una vida fàcil, es va desviure –i es desviu- per ajudar els altres i per canviar la mirada de la compassió cap a la defensa dels drets socials i de la dignitat humana».

L’alcalde penjà, prop del cor de Mariles, l’escut de Filla Predilecta i li atorgà el diploma acreditatiu i la deixà davant del faristol, des del qual un discurs que elal havia preparat no arribà a llegir. Musità paraules d’agraiment i amb energia pregà que, mai més, tornaren aquelles coses a passar.

I sobre el saló de plens, curullà, de nou, l’emoció i l’afecte.

COMIAT: Este serà l’últim article d’esta temprada, la quinzena. M’acomiade amb les mateixes paraules de tots els anys. Ha sigut un honor, una temporada més, estar escrivint per a votes en este veterà diari. Tornaré, si Déu vol, allà cap al primer diumenge de la Fira. Mentrestant passarà la vida i jo, com deia Gabriel García Márquez, l’estaré vivint per a contar-la.