Estas son todas las candidaturas a las alcaldías de la Safor

Las cartas ya están sobre la mesa. La medianoche de este martes acababa el plazo para que los partidos presentaran las candidaturas ante la Junta Electoral de Zona. Eso significa que ya se conocen los nombres de todas las personas que optan a la alcaldía de los 31 municipios de la comarca de la Safor.

Las formaciones políticas han trabajado hasta última hora en la configuración de sus listas. El objetivo, especialmente entre los tres principales partidos, es llegar al máximo número de municipios posible con el objetivo de que los votos computen a la hora de lograr representantes para la Diputación de Valencia.

Así, el único que tendrá lista en las 31 localidades es el PP. El PSPV y Compromís, por su parte, empatan con 30 candidatos y candidatas. En el caso de estas dos formaciones cabe detenerse en Ador, donde si bien no tienen alcaldable bajo sus siglas, sí que se presentan con una coalición de ambos partidos en forma de agrupación de electores llamado Gent d’Ador, que, por cierto, gobierna desde hace 12 años.

La única localidad donde los socialistas no disponen de candidato es Ròtova. Por su parte, en el caso de Compromís, será la cita con las urnas que más candidaturas presenta en su historia. Beniflà es el único pueblo en el que no ha logrado confeccionar una lista. En cambio, la formación se presenta por primera vez en Alfauir, con José Juan Bataller, mientras que en el caso de Almoines concurren con una lista conformada solamente por mujeres.

Vox ha presentado lista en los tres municipios más grandes de la comarca (Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna). Ciudadanos confirma su complicada situación y solo tendrá presencia en dos municipios. Uno de ellos es Barx, el único en el que este partido ostenta el gobierno desde hace ocho años, con su candidato a la reelección Miguel Donet. En Gandia, la formación naranja confirmó ayer a Levante-EMV que su cabeza de lista será Estefanía San Agustín, empresaria que, a su vez, concurrirá como número dos en la lista de las Corts por la provincia de Valencia, por detrás de Mamén Peris.

Esquerra Unida concurre en dos municipios, Tavernes de la Valldigna y Simat de la Valldigna (en este caso como Simat Unida ).

Las candidaturas ciudadanas

Al margen de las siglas más o menos tradicionales, a las elecciones del próximo mes de mayo se presentan nueve formaciones independientes, entre las que destacan Units per Almoines e Independents per Piles, que gobiernan en sus municipios, Projecte Oliva, que ganó las elecciones en esta ciudad hace cuatro años, o Projecte Gandia, que lidera Josep Alandete, hasta hace unas semanas vicealcalde de la ciudad. Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) se presenta en Gandia, con Pascal Renolt (exconcejal de Ciudadanos) de candidato, y Oliva, con Salva Llopis (ex concejal del PP), en Tavernes irrumpe Som d'Esquerres. En la capital de la comarca de la Safor también se presenta una candidatura llamada Acción Civil y otra que concurre bajo la siglas de España Viva. Ara Ròtova es la formación independiente que participa en los comicios en esta localidad.

Entre los casos curiosos destaca Palma de Gandia, donde vuelven a ser candidatas tres mujeres, como hace cuatro años. En este municipio, por cierto, el PSPV ha perdonado a Trinidad Miñana que aceptara los votos del PP para ser alcaldesa y volverá a liderar la lista. También llama la atención la presencia de Salvador Femenia y Álvaro Català. El primero es el alcalde de l’Alqueria y el segundo de Palmera y son los que más tiempo llevan en el cargo. Cumplirán 24 años al frente de sus consistorios y aspiran a llegar a los 28.

Otra curiosidad es el gran número de candidaturas que concurren en Gandia. En total son 8 (PSPV, PP, Més Gandia, Projecte Gandia, Vox, Ciudadanos, Acción Civil y UCIN), a la espera de conocer oficialmente si hay alguna más.