La mar pateix un greu problema de regressió que hem de solucionar de la manera més urgent possible si no volem que les generacions futures parlen d’elles com un tresor del passat. Així de cru és. Davant d’esta situació, i tenint en compte que la competència de les costes és responsabilitat del Ministeri de Transició Ecològica, i no dels ajuntaments, no podem caure en la temptació d’intentar fer electoralisme amb una qüestió tan delicada, tal vegada la més complicada de la història de Tavernes de la Valldigna.

Al nostre parer, no és moment de profetes amb interessos partidistes a programes de televisió comarcals ni a articles de premsa. És el moment de la unió. Unió que el nostre Consistori va demostrar el passat 20 de febrer, aprovant per unanimitat, una moció que, bàsicament, instava al Ministeri en dos punts:

1: Executar amb la major brevetat els projectes de regeneració i recuperació de les platges de Tavernes que ha presentat l’Ajuntament i la Universitat Politècnica de València d’esculls submergits.

2: Desistir i arxivar el tràmit relatiu als béns del Domini Públic Marítim Terrestre sobre la variació del nivell del mar, amb la finalitat de determinar la demanialitat de terrenys inclosos o a incloure en el DPMT en diferents platges, entre les quals es troba la Goleta de Tavernes.

Este és el nostre full de ruta, el que semblava era (ara hem vist que no) de tots els grups municipals. I no anem a eixir-nos d’ell, ni a trencar la unió davant d’un tema tan cabdal per al nostre poble. No ho farem, ni menys encara per uns escassos moments de glòria als mitjans de comunicació amb el propòsit de donar a conéixer un nom i uns cognoms desconeguts, sense representació, d’una llista electoral per intentar rascar uns quants vots.

Amb la mar no es juga. Contra la regressió, unió i treball constant i pacient, com el demostrat per l’Ajuntament, conscienciant a la ciutadania del greu problema que patien les nostres platges davant les primeres senyals de regressió, cridant a les portes de les institucions per tal d’exposar-los el problema, posant-nos, donada la indiferència rebuda per estes institucions, en contacte amb tècnics i científics a la recerca d’una solució factible i manifestar-nos, des del minut zero, on ha fet falta per tal d’exigir un remei a l’afer de les nostres platges.

Per tal d’evitar la tragèdia no dubtem que pot haver-hi més d’una fórmula. Del que no dubtem és que la treballada per la UPV és vàlida, ràpida i factible. Fa un parell de setmanes el nostre candidat a l’alcaldia i regidor Josep Llàcer va tindre l’oportunitat de visitar Pescara i comprovar, in situ, com este projecte d’esculls havia salvat la platja d’este municipi italià. Com una imatge val més que mil paraules, vos conviden a visualitzar el vídeo que Compromís per Tavernes va pujar a les seues xarxes socials.

Tampoc dubtem que abocar arena sense cap sistema que la retinga és pa per a hui i fam per a demà, a més de milers d’euros que s’ofeguen en cada tempesta, i que la proposta del Ministeri és, per una banda, gairebé una sentència de mort per a la nostres platges, ja que no podem esperar quasi una dècada a implementar una solució. Ens arrisquem a que ja no hi haja res a solucionar i, per d’altra banda, és convertir les platges de Tavernes de la Valldigna en un banc de proves de cara a cercar solucions per a problemes que pateixen platges d’altres localitats.

Com hem fet durant anys i anys, cosa que altres mai no han fet ni han pressionat els «jefes» del govern de Madrid, des de Compromís intentem, desesperadament, frenar l’avanç de la regressió de les platges. Una situació que s’ha demostrat devastadora en qualsevol de les tempestes patides últimament, mentre augmenta la incapacitat per part del Ministeri del Govern de Madrid, de gestionar adequadament un problema que ha deixat la nostra costa desprotegida, la de Tavernes i la de tantes platges valencianes.