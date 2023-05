Quedan 11 días para que arranque de forma oficial la campaña electoral. Sin embargo, los candidatos y las candidatas a la alcaldía de Tavernes de la Valldigna y las personas que forman parte de sus equipos hace ya varias semanas que están multiplicando su presencia pública para darse a conocer y, además, tratar de hacer llegar sus propuestas de cara a la cita con las urnas del próximo 28M.

Ayer en el municipio sorprendió la imagen previa a la tradicional «Pujada a les Creus». Se trata de una salida senderista que se realiza cada año en la festividad del Primero de Mayo para peregrinar hasta la montaña más famosa de la localidad, llamada así por estar coronada por tres cruces metálicas. Esta tradición se remonta a los año 50.

La singularidad fue que entre el grupo de personas que acudieron a la convocatoria del Centre Excursionista de Tavernes, una gran parte eran miembros de algunas de las candidaturas electorales que concurren en el municipio a finales de mayo.

Además de aprovechar para hacer algo de ejercicio antes de meterse de lleno en la campaña y apreciar las increíbles vistas que hay a 542 metros de altura, la actividad también fue una buena excusa para darse a conocer entre sus vecinos y vecinas y, además, recoger las inquietudes que tienen respecto a diferentes cuestiones que atañen a la localidad. De paso, también para tomarse las pertinentes fotografías que después colgaron en sus redes sociales para que llegara aún a más gente su participación en la actividad.

Candidatas por todo lo alto

Entre la expedición del CETV se pudo ver a dos candidatas a la alcaldía: Lara Romero, del PSPV y Eva Palomares del PP. Estas estuvieron acompañadas por varias personas de sus listas como Amparo Chover, Emilio Fonseca, Carles Gregori, Carlos Torres o Juan Bautista Talens por parte del equipo de los socialistas. Del bando popular también se vio a los actuales concejales no adscritos (exmiembros de Ciudadanos) Carlos Gimeno y Toni Franco, a Óscar Ciscar, Celia Martí, Juan Salvador Grau o Inés Martínez, entre otros.

En el caso de Compromís, este periódico consultó con el candidato a la alcaldía, Josep Llàcer, quien no acudió señalando que «no es coherente», ya que, aunque ha realizado la subida en alguna ocasión reconoce que no es un habitual de esta marcha y no considera apropiado aprovecharla para hacer campaña. Eso sí, recordó que desde su formación, al frente del Gobierno local de la ciudad, «trabajamos 365 días al año «recuperando y mejorando sendas, señalética, repoblando y manteniendo con los talleres de ocupación y la brigada forestal».

Personas que suelen seguir o acudir habitualmente a esta actividad se sorprendían de la gran cantidad de gente que ha participado este año, ya que se formó un grupo numeroso que hacía mucho tiempo que no se veía, en gran parte debido a personas vinculadas a las listas electorales de populares y socialistas.

Casi omnipresentes

En estas fechas previas a la cita con las urnas, las personas que concurren como candidatas a la alcaldía o que forman parte de alguna lista electoral multiplican su presencia en eventos públicos, ya que los partidos han trabajado los equipos que acompañan a los cabezas de lista de manera que puedan representar un amplio espectro de colectivos sociales de la ciudad. Solo hay que echar un vistazo a sus perfiles en redes sociales para comprobar que se vuelven prácticamente omnipresentes, ya que no hay iniciativa en la que no estén presentes.

La «pujada a les Creus» fue instaurada a finales de los años 50 por parte del entonces párroco de la localidad Ricard Maria Carles, que después fue obispo de Tortosa y de Barcelona. El párroco era un amante de la montaña y también fundó el Centre Exursionista de Tavernes.