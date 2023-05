A Projecte Gandia som un grup de persones que ens estimem Gandia i els seus diferents barris, i volem contribuir a millorar esta preciosa ciutat, entre el mar i la platja, en un lloc privilegiat del Mediterrani valencià. Alguns i algunes de nosaltres ja hem estat gestionant l'Ajuntament de Gandia, i sentim la necessitat de plantejar propostes que fins ara altres partits no han contemplat, i ja hem demostrat amb la nosta gestió que es poden fer moltes més coses sense fer de la política un mitjà de vida. I Ho fem amb noves aportacions i la nostra experiència. És per això que cal posar stop a la política caduca i als dirigents que porten tota una vida vivint d'ella còmodament.

Gandia és capital, capital de comarca i de les comarques centrals valencianes, però ho ha de ser més encara en majúscules. Gandia és un lloc amb molta potencialitat per tots els costats: hospital, jutjats, Escoltes Públiques, Universitats... I cal posar-la en valor. Com ja ha fet el nostre cap de llista Josep Alandete, que amb només quatre anys de gestió ha aconseguit grans reptes: Tot el desbloqueig dels accessos a l'Hospital i Sanxo LLop. La millora dels carrers tant a Gandia com al Grau i la platja, amb eixa avinguda del Grau i el seu arbrat. La construcció dels jutjats, i del mateix Institut Ausiàs March, una reivindicació històrica, el col·legi dels Foies, i la posada ja dels pilars del nou centre de Formació Professional de Beniopa-passeig. La restauració de la Torre dels Pares. La posada en funcionament dels "Terrats verds" gràcies a uns tècnics municipals que han apostat per una Gandia sostenible i respectuosa amb el medi ambient. I no hem d'oblidar que és gràcies a persones com Joan Francesc Peris hui tenim aigua potable de qualitat excepcional.

I ara, ara què? Gandia té reptes importants. Hem de ser capaços de converir-nos en ciutat d'energia solar, per exemple. Continuar apostant per la sanitat pública amb infraestructures de qualitat com s'ha vist a Roís de Corella amb el treball incansable de Liduvina Gil, i el departament d'Urbanisme dirigit per Alandete. Així mateix, tots els projectes de rehabilitació Urbana cal continuar executant-los. Perquè finalment quan vius a Gandia i passeges pels seus carrers treballes per ajudar els veïns i les veïnes en tot allò que estiga en les teues mans.

Però Gandia també és ciutat cultural i cal desenvolupar tota la seua esplendor, amb un patrimoni preciós com és el Castell de Bairén i tota la meravellosa tasca que s’ha fet per rehabilitar-lo. I cal pensar en eixa Casa dels Clàssics, que són tan nostres com de la comarca, conjuntament amb el Palau Ducal. Gandia té història i continua tenint molt a dir. Gandia és una ciutat amable que ha de convidar al món a visitar-la i a conéixer-la. I apostar per moltes més instal.lacions públiques per a artistes i intercanvis, llocs d'assaig…

Gandia també és ciutat esportiva, que ha de lluitar per la millora i manteniment de cada una de les seues instal.lacions. Fan falta nous espais ampliant els actuals però, no obstant això, cal millorar i conservar allò que tenim. Potenciar els nostres polígons industrials i ajudar al teixit comercial. O per exemple dinamitzar el turisme amb un departament amb major força d'actuació. I També fer més vivenda de lloguer públic perquè està sent molt difícil viure dignament. Entre altres.

Cal innovar amb noves idees i propostes que seguixen un treball ja enllestit i incorporen noves veus i projectes. Açò és projecte Gandia, per una ciutat amable, inclusiva, participativa, de creació d'oportunitats i verda, educativa i social... que posa com a protagonistes als ciutadans i les ciutadanes.

Ens uneix el bé comú, la transparència i la participació. I així s'ha fet amb els plans de participació, preguntant directament a la gent quina Gandia vol. No devem res més que dignificar tots i cadascun dels nostres carrers, els nostres comerços, la nostra cultura i patrimoni verds...i la nostra gent, amb llibertat, sense por ni sectarismes.