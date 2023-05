Leo en las páginas de Levante-EMV en su edición de la Safor del 28 de abril y no sin cierta perplejidad, un artículo del candidato del Partido Popular a la alcaldía de Gandia, que me obliga a reflexionar y a puntualizar. Dice que los gobiernos de Pedro Sánchez, Ximo Puig, Diana Morant y José Manuel Prieto, han propiciado un retroceso en todos los niveles. Imagino que no se referirá al incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que ya supera los mil euros, o al crecimiento de las pensiones, que ya no suben un ridículo 0,25% sino un 15% para las no contributivas y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital. Y de la reputación internacional del actual Gobierno de España baste decir que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha invitado a la Casa Blanca a Pedro Sánchez, en un encuentro programado para el 12 de mayo. Si descendemos a escala autonómica, Ximo Puig, heredó en el 2015 la estratosférica deuda de 50.000 millones de euros, generados tras los 20 años de gobiernos populares en la Generalitat. En València nunca se acababa la fiesta. Como solía decir el exconseller de Hacienda, Vicent Soler, que diariamente funcionaran los servicios públicos –colegios, transportes, hospitales…- era un auténtico milagro. De la mala praxis de Ciegsa, por citar un ejemplo de cómo se hacían las cosas hace ocho años, con 1.000 millones de euros en sobrecostes en la construcción de centros escolares, hemos pasado al Pla Edificant en el que los ayuntamientos redactan los proyectos y licitan las obras y la Generalitat los paga. Ejemplos en Gandia de las excelencias de dicho plan no nos faltan: la construcción del nuevo colegio de les Foies en el Grau o las obras en marcha del IES Ausiàs March, son un claro exponente. El algodón no engaña y las cifras del paro tampoco. En 2015 el último gobierno popular de la Generalitat se fue dejando casi 600.000 parados. Hoy en día, los gobiernos presididos por Ximo Puig han reducido los guarismos a casi la mitad, 352.000. Y todo ello con una inesperada pandemia de por medio y la invasión y posterior Guerra en Ucrania, circunstancia esta última que ha originado un aumento en los precios de las materias primas y retrasos en la ejecución de determinadas obras. Lo que promete el candidato popular de que Gandia vuelva a ser una ciudad referente y líder en la comarca, en la Comunitat Valenciana y en España, no merece más respuesta que una pregunta: ¿Acaso Gandia lo ha dejado de ser en algún momento, a pesar de acciones puntuales como el tristemente famoso “Gandia Shore”? Que todo un exconseller de Hacienda y profesional de la materia hable de infierno fiscal es para hacérselo mirar. Me viene a la memoria la primera cita en el ministerio de Montoro –el de la Hacienda del PP- de Diana Morant y Salvador Gregori en el ya lejano verano del 2015. La situación económica del ayuntamiento de Gandia era tal que les dijeron: «ni subiendo todo lo que se pueda subir, tiene remedio Gandia» y nos impusieron un durísimo Plan de Ajuste con tan buen comportamiento del gobierno local y de los agentes económicos, que nos ha permitido introducir una modesta rebaja. Del apartado fotos y propaganda me remito al calvario que han sufrido las hermandades de Semana Santa desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. El candidato popular se ha autoinvitado a misas, via crucis, procesiones o vigilias, intentando alterar la neutralidad política de estas asociaciones en aras a buscar notoriedad a su costa. Y finalizo con las referencias a la alternancia o al voto útil. Diré que la política local no es fácil y menos cuando vienes de ocupar cargos de relevancia de forma digital, es decir, sin pasar por las urnas. La alternancia política llega cuando un Gobierno no tiene propuestas o está desgastado por el ejercicio del poder o por meter la mano en la caja. No estamos ahí. José Manuel Prieto se examina por primera vez en las urnas como cabeza de lista. En estos dos años ha demostrado que es un «animal político» capaz de trabajar un montón de horas sin descanso. Suele responder sí a todas las invitaciones, ya sea la apertura de un nuevo establecimiento o un evento deportivo, social o de cualquier otra índole, surgidas del rico tejido asociativo de Gandia. Los alcaldes en ciudades medias, como Gandia, todavía se eligen como en las ciudades y pueblos más pequeños. Se vota a la persona y el sentido del voto trasciende a los viejos estereotipos izquierda-derecha hasta el punto de que no pocas personas conservadoras de Gandia se plantean votar a Prieto el 28-M. Será un voto tan útil como el que se pide desde el Partido Popular a las otras cinco listas con las que guarda cierta afinidad ideológica.