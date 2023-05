En el número 170 de la Avenida da Liberdade de Lisboa está la sede del Partido Comunista Portugués. Es un edificio art déco de cinco plantas, en plena milla de oro lisboeta, junto a boutiques y hoteles de lujo. En la entrada del edificio se exhibía el pasado julio un cartel anunciando unos objetivos políticos sencillos: «Aumentar salários e pensões» y «Travar aumento dos preços», es decir, aumentar los salarios y las pensiones y frenar la subida de precios. Objetivos plausibles, ya que a todos nos gustaría cobrar más y preferiríamos no llevarnos un susto cada vez que vamos al supermercado o recibimos la factura de la luz.

El cartel de los comunistas portugueses, al igual que muchos mensajes políticos, ni explica ni cuantifica qué se va a hacer para alcanzar los objetivos. El anuncio, al igual que buena parte de la publicidad política, es un «brindis al sol» como el que hacen los toreros cuando dedican su faena al tendido de sol, cuyo público suele ser menos crítico que el del tendido de sombra.

A menos de un mes del 28-M proliferan grandes anuncios y promesas solemnes. A nivel nacional destaca la Ley de Vivienda, que casualmente se plantea al final de legislatura y en vísperas de las elecciones locales. Es difícil entender cómo se pretende resolver ese grave problema sobreprotegiendo a los okupas y desincentivando a los que podrían alquilar un piso, pero no lo hacen por miedo o inseguridad.

La acción política es el camino que lleva de los objetivos a los resultados. Dice el refrán que «del dicho al hecho hay un gran trecho», porque no basta anunciar lo que se quiere conseguir, sino que hay que aplicar soluciones eficaces a los problemas reales. Para alcanzar un objetivo pueden aplicarse diferentes políticas y modelos, aunque con frecuencia se observa que algunas políticas en vez de resolver problemas los agravan.

Más allá de esquemas ideológicos o «brindis al sol», la política debe conseguir resultados tangibles que mejoren la vida de los ciudadanos. Gestionar desde una perspectiva electoralista suele ser un obstáculo para llegar a buenos resultados. Las elecciones tienen cada vez más componentes de marketing que buscan ganarse, siguiendo el símil taurino, el apoyo y aplauso del respetable. Pero sustituir la gestión por el marketing no deja de ser una insensatez. Esconder los problemas bajo la alfombra para que no empañen el escenario electoral, es como coger el rábano por las hojas…

Un ejemplo próximo es la situación económica y social de Gandia, que es como el rábano enterrado en la tierra, oculto por las resplandecientes hojas verdes de la propaganda. A partir de los datos de un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado el pasado 24 de abril, se puede evaluar fácilmente que en Gandia cerca de 22.000 personas (el 28% de la población) se encontraba en 2022 en situación de «riesgo de pobreza o exclusión social» y que alrededor de 5.800 personas se encontraba en situación de «carencia material y social severa».

Sin embargo, no se vislumbra una apuesta decidida del gobierno municipal para paliar un problema que no se resolverá mediante parches sociales cortoplacistas. Sin una política emprendedora que favorezca el desarrollo local y lleve al bienestar económico a los ciudadanos, no se puede esperar que se resuelva una situación social tan acuciante. Y con una política fiscal local que no se oriente al desarrollo económico, sino que le ponga trabas, la vida de una parte importante de los ciudadanos seguirá degradándose progresivamente.

La competitividad fiscal local es un factor determinante del bienestar económico y del desarrollo del municipio. Desafortunadamente, Gandia se encuentra entre los municipios españoles de más de 50.000 habitantes con peores índices de competitividad fiscal. Así lo refleja un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) publicado hace unos días. El índice de competitividad fiscal de Gandia es un 34,6% peor que la media española y un 28,2% peor que el índice de la Comunidad Valenciana. Como para hacérselo mirar.

Otras ciudades valencianas de tamaño similar a Gandia son fiscalmente más competitivas y penalizan menos a familias y empresas. No se trata de una cuestión ideológica, porque tanto Sagunto como Paterna y Torrent están gobernadas por alcaldes socialistas, pero sus índices de competitividad fiscal son mejores que los globales de España y de la Comunidad Valenciana. Lamento decirlo, pero así vamos mal. Si no se corrige el rumbo tendremos que contentarnos con cantar la canción de la zarzuela Agua, azucarillos y aguardiente de Federico Chueca: «Tanto vestido blanco, tanto volante y el puchero a la lumbre con dos guisantes. Tanto vestido blanco, tanta parola y el puchero en la lumbre con agua sola».