No es pot comprendre l’evolució exitosa de l‘Institut Laboral sense el seu professorat i el seu compromís en la formació. Pot ser que en qüestions de pedagogia i metodologies la majoria no eixirien massa ben parats però, i no és poca cosa, eren un grup de professors d’alta qualificació i d’una actitud entusiasta cap a l’adquisició rigorosa de coneixements, la relació benèfica entre les idees conceptuals i la seua materialització pràctica, i la cultura.

Podríem parlar de dos tipologies de professors, un de caràcter tècnic que mantenien una important activitat professional en empreses de la comarca: Benito Orihuel, José Torres, Tomàs Roig, Antoni Rosselló, José Rausell... i una altre grup de caràcter humanístic amb una clara vocació de transcendir l’institut i esdevenir agents culturals de la comarca: Juan Manuel Bonastre, Adelina Bataller, Josep Camarena, els quals feien colla en moltes ocasions amb, entre més, amb Joan Climent (administrador de l’Institut), Pep Rausell i Brigitte Köster.

Aquesta segona colla de professors, amb motiu del 500 aniversari de la mort d’Ausiàs Marc crearen els premis literaris a Gandia i Beniarjó; i embarcaren a José Rausell a esculpir la famosa estàtua del poeta. Això va ser l’any 1959, l’any que s’aprovaria el Pla d’Estabilització de l’Economia Espanyola i l’obertura econòmica (que no política). Sabem que Juan M. Bonastre es cartejava amb Goytisolo, Josep Camarena coneixia Sanchis Guarner i Joan Fuster, Joan Climent visitava Sánchez Mazas a l’Hotel Bairén els estius, i poca cosa més sabem de cert. La realitat és que aconseguiren acomboiar un jurat, coordinat per Bonastre, que arreplegava el bo i millor de la cultura castellana i catalana: Joan Fuster, Salvador Espriu (en morir Carles Riba), Josep M. Castellet, Dámaso Alonso, Gerardo Diego i Arturo Zabala. Que foren premiats: Pere Quart i José A. Goytisolo mostra l’altíssim nivell de l’aposta literària.

Però sense cap mena de dubte l’element aglutinador d’aquest grup va ser Radio Laboral de Gandia, l’emissora de major audiència comarcal de la seua època i duta per professors, alumnes i amics. Per situar-nos en l’època cal recordar que Ràdio Laboral de Gandia començà a emetre el 1955, poc després que el Vaticà i els EUA posaren fi a l’aïllacionisme del règim franquista a canvi de la cessió de les bases americanes i el Concordat. Anys durs, encara de fam, amb els darrers maquis en les muntanyes, amb un nacional-catolicisme pletòric i una censura contra les idees i la llengua, absoluta. Els actes culturals que se’n derivaren de les programacions de la ràdio i els actes culturals que aquest grup feia en altres indrets és retroalimentaven fins el punt de no saber si havien nascut a l’emissora o a l’escenari.

Al saló d’Actes de l’Institut es feien els concerts de l’Ateneu Filharmònic de Gandia, acollia conferenciants dels més diversos àmbits, des de Lluís Pericot al mestre Josep Palau, es feien lectures de teatre i de poesia... poc a poc els actes també es farien a Foment, o a l’Ajuntament o en algun altre poble.

Durant una dècada, a cavall dels anys 50 i 60, aquests professors i associats crearen la base cultural de la ciutat de Gandia. Mínima, bàsica, reduïda si és vol, però l’única llavor decent en anys de desert cultural i moltes ignomínies. Les sessions de ràdio solien acabar de nit amb una tertúlia fora de micròfons on es parlava de tot -excepte de política- i on es convidava als estudiants que havien accedit a la universitat per tal de mantindre al dia idees, contactes, novetats... D’ací va nàixer l’Ateneu Juvenil, les lectures de teatre de Sartre, d’Ibsen o Jarry a Foment, les conferències de Joan Fuster o Josep Iborra, les lectures comentades de les revistes Índice, Triunfo i Cuadernos para el diálogo, i la lectura de poemes de la generació del 27.

La meua generació entrà en un institut, no ben vist per la gent de Gandia, per adquirir una cultura i, si el xiquet no en donava per a més, conèixer un ofici, i vàrem sortir, malgrat els entrebancs de l’època, cap a la universitat, amb una inquietud cultural manifesta i una estima pel nostre País.

Entre els molts béns culturals que ens deixà aquesta generació de professors hi ha alguns d’obligada referència: els llibres de geografia i d’història del districte de Gandia, el Compromís de Casp, les nits davant la televisió única en blanc i negre veient el concurs La Unión hace la fuerza, de Josep Camarena; els poemes fixats en els detalls sorprenents i entranyables i la capacitat organitzativa de Joan Climent. La geografia morisca de la conca del Vernissa i l’educada inflexió de veu d’Adelina Bataller. Els articles a Ciudad i el Tossal de Josep Rausell. Les fotografies de Brigiite Köster. L’estima per la literatura i l’escriptura de Juan Manuel Bonastre... Però també l’estima intensa i ideològicament borrosa per la comarca, el País i la Corona d’Aragó; el fil, ja esfilagarsat, que ens connectava amb els mestres vocacionals i l’empenta cultural de la República i, especialment, una base petita però lluminosa sobre la qual començar a bastir un projecte social i cultural a la nostra comarca.