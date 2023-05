Aún no asimila que una persona como él haya ganado la selección autonómica del certamen Mr Gay España, entre los 12 candidatos que compitieron el pasado sábado, 29 de abril, en Oliva. Adrián Alonso Caravaca, nacido en Elx hace 28 años, trabaja desde hace cinco años en València como traumatólogo, en el hospital La Fe, donde es MIR de quinto año. Ha hecho algunos pinitos en teatro como bailarín, con una compañía en Orihuela, y en televisión, cuando se presentó al concurso «Got Talent» de Telecinco. De adolescente practicó atletismo e incluso acudió a campeonatos de España en categorías cadete y juvenil.

¿Por qué decidió presentarse a un concurso como este?

Me animaron terceras personas, la verdad, aunque sabía que este concurso existía. Pero con muchas dudas, no sabía si daba el perfil, o podría encajar en ese mundo. Seguí adelante porque me encontraba preparado para ser visible, exponerme, y aceptar las críticas, y porque creo que era una oportunidad que no volverá a suceder.

¿Se imaginó en algún momento que podría ganar? ¿Cree que el jurado ha valorado, en su caso, algo más que la belleza?

No conocí a mis compañeros hasta que no llegué a Oliva. Todos fuimos a dar lo mejor de nosotros mismos y a intentar ganar pero yo sinceramente no me veía ganador. En mi caso creo que sí han valorado otros aspectos como la biografía, la naturalidad, o ser visible en el trabajo. Una persona que cuida cuerpo y mente con unos hábitos saludables, que vela por sus amigos y su familia, cumple en su trabajo y tiene claros sus objetivos en la vida también puede ser bella. El certamen ha demostrado que hay hueco para la gente «del montón». Una vez subido al escenario, pues lo di todo en las diferentes pasarelas. Sospeché que podría ser finalista cuando el jurado me hizo dos preguntas en la ronda.

¿Cómo fue la «convivencia» con el resto de candidatos? ¿Hubo rivalidad, compañerismo…?

Pues llegamos a Oliva la tarde anterior, así que, con los ensayos y todo, el ritmo fue frenético, tampoco hubo mucho tiempo para conocerse. Nos han dicho que para la final llegaremos a Madrid tres días antes. Oliva ya la conocía, fui de pequeño con mis padres, tiene unas playas naturales fantásticas, de las mejores de la provincia. Además, nos acogieron súper bien, la Policía Local se portó de maravilla.

¿Cómo fue la reacción de su familia al enterarse de que ganó el título autonómico? ¿Y la de los compañeros del hospital?

Pues a mi familia se lo dije sólo cuando ya estaba en Oliva, y después al ganar se alegraron mucho, y los compañeros igual. Gané el certamen por la noche pero me tuve que marchar al día siguiente porque tenía una guardia, me dejaron entrar un par de horas más tarde, a las 11 h, y salí a las nueve del día siguiente. Y bueno, fue una guardia tranquila. Creo que tengo suerte porque el entorno sanitario es de los menos hostiles para el colectivo LGTBI, quizá en las especialidades médicas quirúrgicas hay un ambiente más rancio, y apenas se habla de estos temas, pero en otros departamentos como Enfermería hay mucho respeto. Yo nunca me he escondido, si bien tampoco lo voy divulgando.

Si tuviera que escoger, ¿Elx o València?

Elx es donde nací, además he veraneado en los Arenales del Sol, y tengo familia, y València la escogí para trabajar, así que me cuesta decidirme. También he vivido muchos años en Murcia.

¿Le gustaría ganar Mr Gay España? ¿Se va a preparar de alguna manera especial de cara a la final del 30 de junio en Madrid?

Sí claro, voy a ir a por todas, a disfrutar y a vivir la experiencia, pero seguiré igualmente con mi vida, siendo yo mismo.