Dos candidatos de la Safor apuntan a diputados en las Corts

Los ayuntamientos son las mejores canteras políticas. Diana Morant, la actual ministra de Ciencia e Innovación es una clara demostración, ya que de concejala en la oposición cuando el PP gobernó la ciudad de Gandia pasó a alcaldesa para acabar sentándose en el Consejo de Ministros junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hay otros ejemplos como Alfred Box, Enric Morera, Jordi Juan, David González o Rosana Seguí, entre otros, todos ellos procedentes de la administración local y que han acabado con cargos en la autonómica.

Además de ello, los partido también echan mano de sus colectivos locales para completar las listas electorales autonómicas.

De cara al próximo 28 de mayo, cuando además de los comicios locales también se celebran a las Corts, hay dos saforenses que tienen casi segura su presencia en la cámara autonómica durante la próxima legislatura.

Uno de ellos es Víctor Soler. El actual concejal gandiense, portavoz de su formación en el ayuntamiento y presidente del PP en la ciudad ocupará, como ya se anunció en su momento, el número 5 de la lista por la provincia de València que encabeza la también candidata a la alcaldía de la capital, Maria José Català.

Con este puesto, Mazón ha querido a compensar a Soler su decisión de apostar por Juan Carlos Moragues como candidato a la alcaldía de la ciudad, apartando al actual edil de esa carrera.

Soler tiene el puesto casi asegurado ya que actualmente el PP cuenta con siete diputados por la provincia de Valencia, logrados hace cuatro años, y todo apunta a que el próximo 28M mejorarán los resultados.

La otra saforense con altas posibilidades de ser diputada es Nathalie Torres. La representante de Compromís ya forma parte de la cámara en la presente legislatura y, de hecho, ha sido la precursora de la nueva ley del Monestir de Santa Maria de la Valldigna.

En su caso ocupa el puesto número 6 de la candidatura de Compromís en la provincia de València, formación que en el actual mandato cuenta con 9 representantes en dicha circunscripción, por lo que muy grande debería ser el descalabro para que no tuviera asegurada su presencia en la cámara durante los próximos cuatro años.

Son muchos más los representante de la comarca de la Safor en las listas, de los que, tras Soler y Torres, quien tiene alguna posibilidad de acabar siendo diputado es Assumpta Domínguez. La actual alcaldesa de Compromís y presidenta de la Mancomunitat de la Safor ocupa el puesto número 10, lo que significa que si la formación mejorara sus resultados de 2019 podría convertirse en diputada. De no ser así, podría acabar siéndolo a lo largo de la legislatura si se produce alguna dimisión.

Tras ella, en el 11 del mismo partido, se sitúa el olivense Enric Morera, un histórico de la formación nacionalista. Como Domínguez, con la actual configuración no sería diputado, pero a nadie se le escapa que el actual presidente de las Corts siempre está en la cartera del partido para asumir algún cargo. No podría repetir en el actual si no formara parte de la cámara.

Al margen de estos cuatro nombres, hay otras listas en las que aparecen personas de la comarca de la Safor con ninguna posibilidad de acabar entrando en la rutina parlamentaria de las Corts. Entre ellos destacan el de Alícia Izquierdo, candidata a la alcaldía por Més Gandia, Sergi Vidal, candidato a la alcaldía de Potries o el Romina del Rey y la secretaria comarcal del PSPV de la Safor y concejala en Gandia, Liduvina Gil, ambas en las filas socialistas.

En Unides Podem hay un nombre conocido en la ciudad de Gandia y la comarca como es el de Nahuel González, que ocupa el puesto número 14 y en la misma lista el de Ángela Peiró, coordinadora de EUPV en Tavernes de la Valldigna. En la candidatura de ERPV destaca la presencia de Laura Morant, exmilitante de Compromís en Gandia, partido por el que fue concejala de Educación en la pasada legislatura y que hace unas semanas se desvinculaba para sumarse a Projecte Gandia con Josep Alandete y Joan Francesc Peris. También en la lista republicana está el nombre de Josep Lluís Alberola Ferrando, que es candidato a la alcaldía por Proposem Esquerra en Benifairó de la Valldigna.

Cargos autonómicos que quedan a expensas del resultado electoral

Al margen de la presencia de saforenses en la cámara parlamentaria autonómica, el Gobierno del Botànic en la Generalitat también tiene, en alguno de sus escalones, a varias personas que provienen de esta comarca y cuyos cargos quedarán en el aire tras las elecciones. Son nombres, entre otros, como el de Josep Miquel Moya, que es director general de Deportes El histórico militante gandiense completará dos legislaturas en el cargo. En el mismo escalón se encuentra Rosana Seguí. La exalcaldesa de Guardamar de la Safor es directora general de comercio y artesanía. Concurrió a las primarias de Compromís pero no ha logrado entrar en la lista. David González, exalcalde de Oliva, es director general del Institut Valencià d’Estadística (IVE), mientras que Jacinta Rubio, de Xeraco, es Directora de Gestión de RR HH y Planificación Estratégica del Ivace. Todos ellos son de Comromís. En el PSPV destaca el gandiense Alfred Boix, secretario autonómico de Promoción Institucional, mientras que en Podemos está Pura Peris, de Gandia directora general de Emergencia Habitacional, y Marc Aparisi, grauero que forma parte de la lista de Més Gandia y es Director general de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia Segunda .