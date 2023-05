El dia d’Europa és el 9 de maig, una data que evoca el pas endavant, en 1950, de Robert Schuman, ministre francés d’Exteriors, quan va presentar un pla per a iniciar la integració europea d’una forma pràctica, com era reunir les indústries del carbó i de l’acer i fer-les dependre d’una autoritat supranacional. S’hi tractava d’unes activitats econòmiques de gran importància estratègica en les regions frontereres de França i Alemanya, l’escenari on s’havien produït dramàtics enfrontaments des de la guerra franco-prussiana de 1870-1871. El pla va ser un èxit i, l’any següent, naixia la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer. Començava així el breu camí que portaria al Tractat de Roma (1957) o naixement de l’Europa dels Sis, el Mercat Comú, un pas fonamental per anar integrant les economies dels països fundadors.

Per alguns estranys designis de la història, entre les personalitats que van impulsar la integració europea, n’hi havia tres amb unes interessants vicissituds nacionals i polítiques que coincidien en la llengua comuna de tots tres, l’alemany. En el cas de Konrad Adenauer, procedent de Köln, l’adscripció lingüística era evident, a més de ser nadiu de Colonia Claudia Agripina, la capital d’una de les regions més romanitzades de l’antic imperi germànic. El cas del francés Schuman era ben significatiu perquè familiarment era de la regió d’Alsàcia-Lorena incorporada al nou imperi alemany des de 1871, però novament transferida a França després de la derrota alemanya en la I Guerra Mundial. Més curiosa era la procedència d’Alcide De Gasperi, nascut a l’austríac Tirol del Sud, on va ser elegit diputat del parlament de Viena, en representació de la minoria italiana. També, posteriorment al final de la guerra de 1914, la seua regió tirolesa passaria a ser de sobirania italiana i ell arribaria a ser cap de govern de la República nascuda en 1946.

La procedència dels esmentats tres polítics europeistes, hòmens acostumats a viure en terres de frontera, en escenaris d’encontre de cultures, llengües i lleialtats nacionals, va fer possible que, ben prompte, van pensar que el projecte de la integració europea s’havia de construir des de la diversitat, des del respecte als pobles que formaven un continent, de no massa extensió, però d’una riquesa cultural excepcional. Mentre d’altres projectes de fer Europa, total o parcialment, havien fracassat pel seu autoritarisme o imperialisme, ara havia arribat el moment de la reconciliació després de la tragèdia de la II Guerra Mundial i posar uns fonaments humils, però d’un contingut pràctic, que asseguraren la construcció d’una casa comuna europea nascuda de la voluntat de dialogar, de consensuar democràticament aquelles grans polítiques que feren possible una pau estable i permanent per als pobles que, en temps ben recents, havien sigut enemics.

Una vegada més, s’hi mostrava el necessari paper de la utopia, inclús dels somnis, per a fer realitat un projecte tan pràctic com coordinar la producció de mines i fàbriques de diversos països, que no era altra cosa que forjar la primera baula d’una immensa cadena d’interessos comuns. Potser ara, els europeus som pobres en utopies i massa rics en prejudicis que fan perdre o enfosquir els grans horitzons de la història i ens tornen a les polítiques de campanar, a voler resoldre els problemes quotidians sense una visió global, aquella que ens pot donar noves solucions a qüestions velles. És per això que sorprén l’entusiasme per ignorar o destruir el relat fundacional d’Europa i la seua cultura, tan estretament lligats al cristianisme. Un relat que és negat per neoliberals i progressistes, sospitosament coincidents, encara que siga per diferents motius, per tal de deixar camp lliure ètic al mercat o al pensament únic, siga en autoritarismes de façana democràtica o dictadures emparades per l’eficàcia econòmica.

Des de la nostra realitat valenciana, sabem ben bé que qualsevol lligam amb Europa ens enfortix perquè, des de sempre, ens hi hem acostumat a conviure, exportar o importar, a treballar en qualsevol país, siga per la romana via Augusta, siga pel naixent Corredor Mediterrani, encara que des de la nostra comarca hi haurem d’arribar per alguna travessa. Aquella dita que assegurava que «tots els camins duen a Roma», ara caldrà estendre-la a l’Europa que va avançant i que anima a creure que és possible viure en pau i concòrdia, encara que alguns s’entesten a tornar a l’obscur passat de les unanimitats imposades. Aquella idea que va prendre forma pràctica en 1950 és la millor resposta als nostàlgics d’un passat que tan sols va deixar mort i destrucció. Ara, per sort, en el nostre maig mediterrani i europeu, la foscor no hi té res a fer.