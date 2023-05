Qué ganas tengo de que pasen las elecciones para recrearme en las lecturas juevesinas del amigo Orihuel. Enrique es, sin duda, un hombre leído y que en condiciones normales sus escritos, sobre variados temas, siempre aportan puntos de vista interesantes con abundantes referencias y citas de personajes de múltiples disciplinas. No comparto en absoluto la opinión de petulancia que algunos lectores le atribuyen ya que siempre es preferible una cita docta que una perorata zafia de algún espontáneo que se atreve a publicar en estas páginas.

Sin embargo, lo que le ocurre a Enrique es que sufre una extraña metamorfosis cuando se acercan las elecciones y toma posiciones asombrosamente partidistas pasando de ser un sutil e interesante columnista a un intelectual orgánico del Partido Popular. De repente se transmuta en una especie de agente 007 al servicio de su PP, aunque sin smoking ni pistola, utilizando como arma la pluma. Ahora, con unas nuevas elecciones a la vista, un jueves publica un panegírico sobre Juan Carlos Moragues cual mesías que nos llevará a la tierra prometida donde brota la leche y la miel, otro jueves menosprecia la esperanzadora evolución de las cifras del empleo en Gandia comparándolas de forma ventajista con las del pico de la época de la burbuja inmobiliaria y, finalmente, anteayer, viene a rematar la faena aireando un informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre la competitividad fiscal de nuestra ciudad.

Sin embargo, su marcado sesgo ideológico le nubla la vista y el color azul le ciega argumentado de manera burda unos hechos fácilmente rebatibles. Primero, ¿quién ordena ejecutar la gran subida de impuestos en Gandia de 2015? El Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, del PP. Segundo, ¿cuál fue el motivo de dicha orden? Dar viabilidad a unas finanzas municipales destrozadas con el gobierno de mayoría absoluta de los populares que dejó 140 M€ en sólo cuatro años, es decir el 40% de toda la deuda municipal. Tercero, ¿qué impuestos ordenó que subieran al máximo? IBI y vehículos. Cuarto, ¿qué peso tienen dichos impuestos en el estudio de competitividad fiscal municipal del IEE? Casi el 80% del indicador. Quinto, ¿había algún responsable de tutelar el comportamiento de las finanzas de Gandia? Sí, por ley, el conseller de Hacienda de turno, que, ¡oh casualidad!, era «el preparado» Moragues. Sexto, ¿hizo algo al respecto? Nada, ponerse de perfil ante los sucesivos informes desfavorables de los presupuestos del Ayuntamiento (más tarde declarados ilegales por el TSJ) que se le remitían desde la Intervención municipal, como era preceptivo.

La realidad es muy tozuda y suele romper relatos idílicos y edulcorados. Por muchos escritos laudatorios a Moragues que se redacten, no se puede, utilizando la expresión de Orihuel, «esconder bajo las alfombras» una hoja de servicios gris donde resalta un importante incremento fiscal (40 tasas y cinco impuestos) siendo conseller y simultáneamente dejar una herencia de 10.000 M€ de deuda en tres años al frente de la Hacienda autonómica.

En economía no hay nada casual y todo es causal. La pésima gestión del erario público en tiempos de la mayoría absoluta popular condujo al gobierno surgido en 2015 a elevar la presión fiscal ordenada por el mismo gobierno que consintió los desmanes en nuestra ciudad. Hablando de temas musicales le aconsejaría a Orihuel que le preguntara a Moragues aquello de «donde estabas entonces cuanto tanto te necesité», y la respuesta adecuada debería ser «silbando» como hacía el gran Otis Redding en su memorable tema Sitting on the dock of the bay. Frente a esto, en Gandia ahora hay un gobierno que consigue subir el empleo, bajar la deuda, reducir impuestos y pagar a los proveedores en tiempo y forma. Eso es lo que realmente le importa a la gente y no disquisiciones bizantinas sobre tal o cual tema.

Desde luego Orihuel no tiene demasiada suerte en sus apuestas personales: ya metió la pata en 2011 siendo el ideólogo de un programa electoral para un candidato que recientemente ha sido condenado a tres años y medio de prisión y a devolver el dinero al ayuntamiento. Ahora trata de aupar a otro alcaldable que, con un nuevo perfil, tiene tantos cadáveres en su mochila como los que ha dejado en su abrupto aterrizaje en la agrupación local del PP. Lo dicho, espero con ansiedad el paso de las elecciones para volver leer a un fino analista en vez de asombrarme con los dislates de un propagandista.