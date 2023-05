Dos años de alcalde tras la elección de Diana Morant como ministra. ¿Usted está en la idea de ‘si lo sé no vengo’ o ha sido una experiencia positiva?

Yo estoy absolutamente entusiasmado. Creo que hemos hecho muchas cosas buenas. La ciudad ha avanzado comparativamente más y mejor que otras ciudades valencianas. Esta semana se publicaban los datos del paro: el doble de reducción respecto a la Comunitat Valenciana en uno de los mejores abriles de la serie histórica. Ha habido inversión y es evidente que la ciudad sigue avanzando, eso es lo más importante.

¿Está satisfecho por algún aspecto concreto?

Por el avance de la ciudad, por haber conseguido las inversiones y su traslación a la generación de oportunidades que afronten las necesidades de las familias y que permitan diseñar proyectos de vida. De eso estoy satisfecho.

¿Por algún motivo enfadado? Algún proyecto no conseguido o que no le haya salido bien.

Difícilmente me enfado. A veces la inmediatez de este tiempo nos recuerda que no todo va lo rápido que quisiéramos. Hay muchos retos, la ciudad tiene problemas, pero también está llena de oportunidades, y en eso estamos pelando cada día.

Es usted candidato a la reelección en estas elecciones. Si tuviera que resumir en una frase qué es lo que ofrece a los ciudadanos de Gandia, ¿qué les diría?

En dos palabras, ofrezco mantener el rumbo que hemos marcado y la estabilidad. Hemos alejado de Gandia un ruido que existe en otras ciudades, y eso es por una forma de hacer las cosas. Lo que voy a pedir a los ciudadanos es un aval a esa manera de gobernar, que también es un proyecto de ciudad, porque las formas determinan el fin. Pese a la fragmentación política que se ha producido de cara a las elecciones, he tenido el afán de acordar aspectos complicados, como las bajadas de impuestos, las medidas económicas en la pandemia y en la guerra... y siempre con consenso. Y, sean cuales sean las circunstancias políticas, vengan como vengan, seguiré trabajando por ese consenso.

¿Dispone de encuestas? Porque da la impresión de que trasladan una cierta idea de conseguir mayoría absoluta.

No fío nada a la aritmética. Yo pido a los ciudadanos una gran mayoría y una enorme movilización, como no se ha visto nunca, en apoyo a un proyecto que yo represento. La aritmética está en manos de los ciudadanos y después nuestra obligación es ponernos de acuerdo.

Siempre que hay elecciones tendemos a exagerar diciendo que son trascendentales. ¿Qué se juega Gandia en esta votación?

Continuar avanzando y obtener resultados de muchos proyectos que hemos trabajado pero que aún no son visibles. El Centro Integrado de Formación Profesional, el protocolo de infraestructuras, el proyecto de los tinglados del puerto, la ribera verde entre Beniopa y el Grau... todo eso ya está conseguido, pero viene la legislatura de poder materializarlo. Y también la de conseguir más proyectos, porque nunca nos podemos conformar. Cada día la ciudad comienza. Creo que lo que nos jugamos es seguir avanzando o volver a un tiempo en que alguien nos debería explicar por qué la situación económica del ayuntamiento nos ha comprometido durante tantos años.

"El nuevo presidente de la APV ha ratificado el Plan de Inversiones del puerto"

Ha cambiado el presidente de la Autoridad Portuaria de València. ¿Hay algún cambio en los proyectos que estaban comprometidos?

No. El nuevo presidente, Joan Calabuig, a quien conozco desde hace tiempo, ha ratificado el Plan de Inversiones en la primera reunión que hemos mantenido. Ese plan pasa por la interacción puerto-ciudad, incluso por la instalación de infraestructuras hoteleras en el solar que ahora es del sindicato. Todo va dirigido a generar riqueza, oportunidades, puestos de trabajo. Y después está la ampliación del puerto y el aumento del volumen de tráfico. No dudo de que seguiremos impulsando el Plan de Inversiones que hemos aprobado durante los años de presidencia de Aurelio Martínez.

Alquilar en Gandia es caro. ¿Como valora la ley de vivienda que se está tramitando?

Bien. Porque pone a disposición de los ayuntamientos las viviendas de la Sareb, un organismo poco operativo que no resuelve los problemas que los municipios plantean. Creo que acabaremos con esa entelequia de tener viviendas vacías y no ponerlas a disposición de las personas. Y no hablo solo de vivienda social, donde también queremos hacer una apuesta firme, pero la apuesta estructural de esta ley es la vivienda asequible. Sin vivienda no hay proyectos de familia. En esta campaña anunciaremos cómo incrementaremos, entre vivienda social y vivienda asequible, las posibilidades de movilizar nuevas promociones a disposición de las familias.

Gandia tiene datos muy positivos en turismo, pero en algunas ciudades ya se ha generado un profundo debate. ¿Se puede morir de éxito en turismo? ¿Podemos acabar arruinando la industria turística?

No, porque en Gandia estamos en el camino de la diversificación del perfil del visitante. En los últimos años hemos incorporado nuevas infraestructuras turísticas, nuevos hoteles, establecimientos como el glámping, que atraen a un turismo que desestacionaliza y genera un incremento del gasto del turista en la ciudad. Ese es el camino en el que el sector también trabaja, y por eso esta es la ciudad valenciana que más sellos de calidad turística tiene. Gandia está lejos de morir de éxito, porque está comprometida en mejorar lo que ya hace muy bien.

"El proyecto del tranvía a Dénia es ambicioso"

En una entrevista en este periódico el alcalde de Dénia decía que el Ministerio de Transportes no tiene la voluntad de construir el Tren de la Costa. ¿Nos conformamos con el tranvía Gandia-Dénia?

No se trata de conformarse porque el proyecto del tranvía es ambicioso. Con menos impacto en el territorio conecta mejor los municipios, los vertebra, y además tiene parada en el hospital, que es uno de los grandes equipamientos públicos de la comarca. Un tren solo tendría dos o tres paradas hasta Dénia, según el proyecto original, y no creo que resuelva la conexión que necesitamos de forma tan eficiente para el territorio y para el ciudadano. El tranvía, en ese sentido, es más ambicioso. Y además, aquellos que están en contra de todas las infraestructuras deberían explicar por qué defienden un tren que tiene mucho más impacto en el territorio que un tranvía. Creo que el gran proyecto es el tranvía. Sin renunciar a todas las infraestructuras, que son compatibles, debemos saber para qué sirve cada una. Tranvía y Tren de la Costa complementan muy bien, pero es cierto que la realidad es la que es.

Mantiene usted una buena relación con la consellera de Obras Públicas. ¿Será la próxima legislatura la de la CV-60? ¿Qué supone ese proyecto para Gandia?

Ese proyecto es vital en términos de conexión y de competitividad. Incluso diría yo de ‘conexión emocional’ del interior y la costa. Pero además es el acceso de Gandia a la autopista AP-7, que no tenemos, es el acceso al corredor mediterráneo y al nudo de carreteras del interior. Tres conceptos en una infraestructura. En criterios de eficiencia y sostenibilidad, nadie puede entender ni es admisible el actual modelo de movilidad, con los atascos que se siguen produciendo entre Gandia, Bellreguard y Oliva. Que me digan qué beneficios genera eso para la Safor. La CV-60 es un proyecto del que nadie dudaba hace cinco años. Es conexión, es competitividad para nuestras empresas y va a fortalecer la economía y los lazos sociales entre comarcas estrechamente relacionadas.

¿Sé que no compete a su partido pero lamenta lo que ha pasado en Compromís de Gandia, con un vicealcalde que ha roto con su grupo y presentándose con otra candidatura?

Hablo poco de los procesos internos en otros partidos porque no me parece elegante, pero es cierto que la desunión no ayuda. Creo que una de las virtudes de mi proyecto político, además de la estabilidad, es la unidad. Me da la sensación de que represento a uno de los pocos partidos, si no el único, que está unido en esta ciudad, y eso determina también una forma de hacer las cosas. No se puede pretender gobernar una ciudad si no tiene unida su propia casa. Dicho eso, en Compromís hay circunstancias diversas que explican lo que ha pasado, cada uno con sus argumentos, y mantengo una buena relación con todos los actores.

¿Repetiría el pacto con Compromís en el ayuntamiento?

Eso no depende de mí, sino del voto de los ciudadanos. Yo aspiro a una mayoría amplia. La configuración del pleno la fijarán los ciudadanos y, a partir de ahí nosotros siempre debemos llegar a acuerdos.

Seis partidos de centro derecha se presentan en estas elecciones. ¿Es algo que le beneficia?

No creo que la palabra sea beneficiar. La fragmentación de la derecha la tendrá que explicar la derecha. Cuando los ciudadanos piden estabilidad ir disgregando candidaturas no lo más edificante, y en la derecha no se habían presentado tantas listas. Eso habla bien de nosotros, porque demostramos que somos un partido unido, que trasciende las fronteras ideológicas y partidistas y que representa un voto de ciudad más que el de una sigla.

"Ya no somos titular de malas prácticas con el dinero de los ciudadanos"

¿La sentencia del ’caso tele7’ entierra una época política de Gandia?

Demuestra que ya no somos titular de malas prácticas con el dinero de los ciudadanos, ni ofrecemos una mala imagen, ni se nos conoce por el lío, el enfrentamiento o la mala gestión. La sentencia se valora sola, yo únicamente pregunto por qué se había destinado dinero para aspectos que no correspondían. Más allá de eso, en estas elecciones hay actores que en aquel momento tenían la responsabilidad de tutelar las finanzas del ayuntamiento, y esos actores deberían explicar por qué miraron hacia otro lugar cuando eso estaba pasando. Eso es lo que sigue en el centro del tablero.

¿Qué piensa usted cuando, al referirse a los alcaldes socialistas que han gobernado Gandia durante 36 años la derecha les acusa de establecer un ‘régimen’ en esta ciudad?

Pienso que a los alcaldes los eligen los ciudadanos y que lo que deberían explicar es por qué han sido de una opción política y no de otra. Yo creo que básicamente ha sido porque han trascendido a sus propias siglas y han sido, por encima de todo, alcaldes su ciudad. Gandia tuvo una oportunidad para cambiar cuando se dijo que importaba una sigla que gestionaba mejor y que iba a hacerlo todo de forma excelente, y ya se vio cómo acabó aquella etapa.

¿Se imagina gobernar Gandia sin Ximo Puig en la Generalitat?

Creo que Ximo Puig ha sido el gran aliado de Gandia. No por casualidad hemos conseguido las inversiones que han llegado. Me cuesta creer que los valencianos no avalarán la gestión de un presidente que cuando habla dice cosas, que no es tan frecuente entre los presidentes autonómicos, que tiene un discurso muy claro sobre el papel de los valencianos en el conjunto del país y que ha gestionado de forma más que solvente la pandemia, la inflación y el relato de una Comunitat Valenciana infrafinanciada. Y todo eso lo ha hecho con una reforma fiscal que ha ahorrado dinero a los ciudadanos, como también hemos hecho nosotros en Gandia, y que plantea una vía valenciana muy clara que ha superado la hipoteca reputacional. De eso se habla fuera de nuestras fronteras y por eso creo que los valencianos sabrán valorarlo en estas elecciones.