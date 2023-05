L’Escola de Música "Emergents" torna a Gandia. Un curs diferent per a retrobar-se en temporada d’estiu amb l’instrument propi i la música, una experiència transformadora on les i els joves tindran l’oportunitat d’interpretar, crear, improvisar i inclús compartir escenari amb artistes de renom de l’escena musical valenciana.

Del 3 al 13 de juliol a l’Escola de Música del Grau de Gandia, els i les alumnes treballaran amb l’equip docent tot tipus d’estils, diferents formacions i composicions que els donaran una visió molt més amplia de l’espectre musical i que els ajudarà a trobar el seu lloc a la música.

La presentació d'aquesta segona edició d"Emergents" es va dur a terme este dimecres a l'Ajuntament de Gandia amb la presència del regidor de Cultura, Nahuel González, el regidor i president de la Junta de Districte del Grau, Miquel Àngel Picornell, Fèlix Cortés (coodinador d'"Emergents"), Zabalo Borràs (jefe de estudios de l'Escola de Música del Grau i Ana Rajadel (coordinadora d'"Emergents").

Després de les exitoses edicions a Xàtiva i Gandia, l’Escola "Emergents" reprèn la seua activitat al Grau de Gandia i enguany torna a presentar un equip docent de gran qualitat, amb professionals d’un bagatge i pedagogia contrastada i experiència en formacions d’alt nivell.

Entre els professors i artistes que participaran en l'Escola "Emergents" de 2023 es troben Pablo Sánchez i Joan Marc Pérez (Ciudad Jara), Toni Fort (ZOO), Esteve Tortosa, Miki García i Gustau Garcia (Auxili), Marina Bolea i Laura Honrubia (Maluks) y Noelia Llorens (Titana).

Durant el curs l’alumnat treballarà en diferents tipus de nivells, tot açò amb peces i composicions musicals arranjades per a l’ocasió. L’alumnat complementarà la seua formació amb tallers, masterclass, jam sessions i interpretacions en directe davant de públic. Entre aquestes activitats cal destacar la jornada de l"Invasió Sonora", una actuació de passacarrer de l'alumnat que l'any passat es va realitzar pels carrers de la platja i que enguany serà per tot el Grau.

El dia 13 de juliol es celebrarà el concert final d’"Emergents" on els alumnes interpretaran amb la "Gran Banda Emergents" les composicions que han anat treballant durant el curs. Un repertori potent, on sonaran algunes peces dels grups del moment de l’escena valenciana per bastir una gran festa final on els i les alumnes estaran acompanyades per membres de agrupacions valencianes consolidades com Ciudad Jara, Auxili, Maluks, ZOO o artistes incipients com Titana.

El concert es durà a terme en la Casa de la Cultura de la ciutat dins de la programació per conmemorar el quaranta aniverssari de l'Universitat d'Estiu a Gandia.

"Emergents" tracta de ser una experiència integral on els i les joves puguen gaudir i tastar totes les vessants possibles de la música. Un aprenentatge eclèctic i multi-disciplinar per decidir el seu paper en ella. Sempre des d’una visió col·lectiva i cooperativa, l’escola pretén donar les eines que els ajuden a trobar i construir el seu seu discurs propi, experimentant amb l’instrument i descobrint registres inexplorats.

Una comunió entre música i intèrpret, on l’alumnat aprendrà, gaudirà i es divertirà a parts iguals.

El preu del curs és de 220 euros i de 180 euros per estudiants de l’Escola de Música del Grau de Gandia.

Les inscripcions estan obertes a: www.escolaemergents.com. L'objectiu dels organitzadors és reunir la participació de 50 alumnes, xics i xiques, d'entre 11 y 25 anys.