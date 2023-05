La construcción de dos edificios con 106 pisos destinados al alquiler asequible no va a solucionar el problema de los altos precios de la vivienda en Gandia, pero contribuye a ello si ese proyecto va acompañado de otros, como ahora, en plena campaña electoral, prometen la mayoría de los partidos.

Lo inmediato es que la Conselleria de Vivienda ha adjudicado a la UTE formada por Urbania y Visoren el concurso de derecho de superficie de 17 parcelas para la promoción, construcción y gestión de 1.090 viviendas de protección pública energéticamente eficientes en régimen de alquiler social.

En ese proyecto conjunto, repartido en varios municipios de la Comunitat Valenciana, está Gandia, cuyo ayuntamiento cedió gratuitamente a la Generalitat dos grandes parcelas situadas en el ensanche del distrito de Santa Anna, justo al lado del edificio del futuro Palau de Justícia, cuyas otras avanzan a buen ritmo. La UTE Urbania-Visorem presentó oferta y, tras el análisis de los técnicos de la conselleria, ha conseguido este importante proyecto.

Las construcciones se desarrollarán en régimen de colaboración público-privada a través de ayudas de la Generalitat procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Además de Gandia, València, Alicante, Sant Joan d’Alacant, el Campello, Sant Vicent del Raspeig y Silla son los municipios en los que se construirán las 1.090 viviendas.

La ayuda al promotor será proporcional a la superficie útil de cada vivienda, con un máximo de 700 euros por metro cuadrado y una subvención máxima de 50.000 euros por vivienda.

Inicialmente, el derecho de superficie se estableció en un plazo máximo de 55 años. Sin embargo, para garantizar la viabilidad de las parcelas ofertadas en un momento de incertidumbre económica como el actual, se ha ofrecido la posibilidad de prorrogar el contrato hasta un máximo de 75 años. Esta ampliación implica también la prórroga de la vigencia del destino a alquiler social de las viviendas.

El plazo de ejecución de las obras será, como máximo, de 36 meses desde la obtención de licencia de obras y tendrán como límite el 30 junio 2026, al tratarse de una operación financiada con Fondos Europeos MRR-Next Generation. El Ayuntamiento de Gandia confía en que esta promoción de vivienda arranque en unos meses.

Respecto a las condiciones de las personas arrendatarias de estas viviendas, deberán ser su domicilio habitual y permanente, tendrán que estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Comunitat Valenciana y tener unos ingresos máximos de 4,5 veces el IPREM referidos a 12 pagas, que serán menos restrictivos para familias numerosas y con personas con discapacidad.

Edificios y obras sostenibles

Por otra parte, para poder obtener financiación con cargo al programa de ayudas a la construcción de viviendas en alquiler social de los Next Generation se deben cumplir numerosos requisitos. Entre estos figura que los edificios deberán tener un consumo de energía primaria no renovable inferior a los valores límite establecidos. Al menos el 70% de los residuos de construcción y demolición deberán ser reutilizados o reciclados. Se tendrá que limitar la generación de residuos, no causarán un perjuicio significativo al medio ambiente y deben cumplir con los porcentajes del etiquetado climático y medioambiental.

Este proyecto coincide en el tiempo con la primera promoción pública de vivienda en la última década en Gandia. Se trata de otro edificio de 72 pisos, igualmente en el ensanche de Santa Anna, de manera que en tres años habrá aquí casi doscientas viviendas nuevas. En este caso el proyecto ganador del concurso se basa en un diseño bautizado con el nombre de «Rubik» de la UTE Ignacio Senra Fernández-Miranda / Ignacio Murad Sangiorgi que, según señalaron los técnicos redactores, contempla elementos que facilitarán la convivencia vecinal en espacios compartidos.