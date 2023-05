La final de la Lliga 2 de raspall, competició organitzada per la Fundació per la Pilota amb el suport de la Generalitat Valenciana, s’ha presentat este dijous al Trinquet de Bellreguard, on Ximo i Rafa de Gavarda s’enfrontaran a Bonillo i Jose aqueat dissabte a les 17.30 hores amb la retransmissió en directe per la televisió pública autonòmica, À Punt.

El xeraquer Jose, únic representant de la Safor en la lluita pel títol, ha comentat que "la final serà dura perquè ells estan en un gran moment de forma. Ximo és un pilotari que ha jugat amb les grans figures i eixa experiència sempre ajuda en partides com una final. A més, eixa tranquil·litat permet a Rafa jugar més còmode i a gust. Nosaltres hem anat de menys a més i venim de fer unes semifinals molt bones, la qual cosa ens dona confiança per a afrontar la final". La presentació ha estat presidida pel director general de l’Esport de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya. “La Lliga2 és una aposta per consolidar un espai de promoció i transició dels jugadors que venen de la tecnificació i opten a fer el pas al món professional. Estem, per tant, parlant de futur. En estos moments de turbulència, i malgrat el que diuen alguns, és una clara demostració que la pilota té un grandíssim futur. Agraïm a la Fundació l’organització que ha fet d’esta Lliga2 i la d’escala i corda, i aprofite per a reiterar el compromís de la Generalitat d’apostar per este espai que considerem que és absolutament indispensable per a la pilota”. També ha intervingut en l’acte el vicepresident de la Fundació per la Pilota, Josep Maria Soriano. “La Lliga2 està consolidant-se gràcies al suport de la Generalitat. Des de la Fundació és una prioritat que els joves tinguen oportunitats de continuar amb la seua evolució i estem satisfets de comprovar que, efectivament, la progressió es nota en molts d’ells”.