Quan el treball parla, el soroll s’esvaeix. I així, amb constància i sense escarafalls, els darrers quatre anys han sigut decisius, tal vegada dels més determinants de la història, per convertir Gandia en una ciutat referent en l’àmbit de la protecció del nostre patrimoni històric. Ben cert és que venim d’una llarga lluita per la seua defensa, on nombrosos col·lectius veïnals, col·legis professionals i associacions culturals han exercit una tasca fiscalitzadora de les actuacions municipals que, per acció o omissió, han afectat negativament les restes materials del patrimoni cultural. No obstant això, estarem totes d’acord, fins i tot les persones que van conformar Arc de Mig Punt —col·lectiu de referència dins d’aquesta lluita per la conservació de la memòria construïda— que, en els darrers anys, l’Ajuntament de Gandia ha complit amb escreix amb unes obligacions que, per uns motius o uns altres, havia defugit durant dècades.

La clau de volta d’aquest viratge recau, principalment, en la creació, ara fa quatre anys, d’un departament municipal que aglutinava totes les competències en matèria de patrimoni, i on s’integrava el també novell Servei Municipal d’Arqueologia —el primer a ser reconegut per la Conselleria de Cultura a tot el territori valencià—, el de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural i el Museu Arqueològic de Gandia. Una aposta decidida del govern del Serpis —i particularment de la Regidoria de Gestió Responsable del Territori— que amb el finançament municipal adequat i amb una efectivitat pròxima al cent per cent en la sol·licitud de subvencions a les administracions provincial, autonòmica i estatal, ha aconseguit uns resultats excepcionals en tots els àmbits lligats a la protecció, conservació i reconeixement del patrimoni històric de la ciutat. Una ciutat que, cal recordar-ho, sempre ha fet dels seus monuments i la seua història, el cor d’una carta de presentació que enriqueix una oferta diversificada que va molt més enllà del sol i la platja.

Tal vegada, l’element central que destaca per sobre la resta dins d’aquestes polítiques ha sigut la redacció de la secció patrimonial del catàleg d’espais i béns protegits de la ciutat de Gandia. Es tracta d’un instrument urbanístic que, segons la Llei del patrimoni cultural valencià, la nostra ciutat estava obligada a redactar i tramitar l’any 1999, però que no ha vist la llum fins vint-i-tres anys després. Mentrestant, l’única protecció del patrimoni requeia en el Pla general de la ciutat, que a hores d’ara acumula ja quasi un centenar de modificacions, on s’incloïa l’esperit del Pla especial de revitalització i millora del medi urbà (PERIMMU). Un document, sense cap mena de dubte, insuficient i incomplet des de l’origen, únicament destinat a donar cobertura a les actuacions urbanístiques que es duien a terme al centre de la ciutat.

Gràcies a aquest document, disposem ara d’un recull de tots els elements dins el terme de Gandia que estan protegits pels seus valors arquitectònics, arqueològics, etnològics o per formar part del patrimoni a l’empara de la Llei de memòria democràtica. Un inventari exhaustiu que resulta importantíssim no tant per la detallada tasca de catalogació que ha suposat, sinó perquè a més incorpora tota la normativa urbanística i cultural que afecta aquests espais i immobles, així com les actuacions permeses en cadascun d’ells i en els seus entorns de protecció corresponents. Al capdavall, tot el que és necessari per a defendre el nostre patrimoni, així com per a agilitzar tots els tràmits que la ciutadania es troba quan ha d’actuar dins els àmbits o béns protegits, i reduir els maldecaps i retards inherents a aquestes intervencions. Tot això, sumat a la sol·licitud feta per l’Ajuntament de Gandia a la Conselleria de Cultura per establir una comissió mixta per avaluar aquests expedients i delegar les competències arqueològiques en els nostres serveis municipals, faran de la nostra ciutat una de les més àgils a l’hora de tramitar aquestes llicències d’obra, a la vegada que una de les millor protegides contra les agressions al patrimoni.

Més enllà de la importantíssima fita que ha suposat el nou catàleg municipal, no podem oblidar que aquesta ha sigut també la legislatura en què el castell de Bairén, després de dècades d’abandonament, s’ha situat com la joia de la corona patrimonial gandiana que sempre hauria d’haver sigut. Gràcies a l’impuls inicial generat per la subvenció aconseguida la legislatura passada a través dels fons europeus, durant els darrers quatre anys s’han dut a terme fins a sis intervencions d’excavació, consolidació i habilitació al castell, a més d’haver-se redactat el Pla especial de protecció i el Pla director que en guiarà les actuacions futures; tot això amb el suport i cofinançament de la Generalitat Valenciana. Un gir de cent huitanta graus que ha situat el Parc Arqueològic del Castell de Bairén com una de les apostes turístiques de present i futur més potent de l’Ajuntament de Gandia, un projecte que ha convertit aquest espai en un referent dins el món del turisme cultural i la posada en valor del patrimoni.

No ha sigut aquest l’únic immoble d’interés cultural sobre el qual ha actuat el consistori, fruit d’un èxit sense precedents en l’àmbit de la captació de subvencions d’administracions supramunicipals per a projectes impulsats des del nostre departament i en els quals s’ha comptat amb la col·laboració del personal tècnic i administratiu de l’Àrea d’Urbanisme. Així, el Morabit de Marxuquera ha sigut completament restaurat gràcies a fons també europeus; a la Torre dels Pares s’estan finalitzant les tasques de consolidació estructural gràcies al suport del Ministeri de Transports i, finalment, la recuperació del campanar de la Seu està sent possible amb l’esforç combinat de la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament. No s’acaba ací la nòmina d’actuacions, cal afegir encara la intervenció a la Capella de l’Assumpció que tot just s’inicia ara amb fons propis per rehabilitar aquest edifici històric que servirà de centre d’acollida i informació per a totes les persones que visiten la nostra ciutat. A tot això, a més, cal sumar la redacció dels projectes de restauració per a les ermites de Sant Vicent i de Martorell, dos edificis que requereixen la nostra actuació immediata abans que siga massa tard. Mai s’havia fet tant en tan poc temps, i aquest és el camí de futur, el del treball dur i rigorós, constant i infatigable.

Per acabar, i sense voluntat d’exhaurir totes les actuacions patrimonials impulsades durant els darrers quatre anys, no podem oblidar el renaixement que ha viscut el Museu Arqueològic de Gandia. L’any 2022 se’n va celebrar el 50é aniversari, mentre lluitàvem per desfer anys d’abandonament i arraconament, durant els quals va haver de veure com es reduïen i escapçaven les seues sales per allotjar altres col·leccions privades que allí segueixen. Una llàstima tenint en compte els esforços ingents que es van invertir per part dels primers governs progressistes de la ciutat, de la mà de Pepa Frau, primer com a regidora de Cultura i després com a alcaldessa, o de Ciprià Molinero, com a regidor de Patrimoni. Ara, després de quatre anys d’esforços, el Museu per fi disposa d’unes exposicions completes que expliquen des de la prehistòria fins a l’època andalusina, tal com s’havia concebut des d’un principi. Ha costat trenta anys tindre un museu en condicions, a pesar de moltes veus contràries que han arribat a qüestionar, fins i tot, la rendibilitat d’una institució que, sense estar acabada, ha reportat anualment unes visites superiors a les 10.000 persones i amb possibilitats de doblar-les ara que se n’ha completat el projecte museològic. Avaluem, abans d’opinar, l’impacte econòmic i turístic que tenen aquestes xifres no només per al Museu, sinó per als negocis de la ciutat, l’hostaleria o la mateixa imatge de la capital cultural valenciana.

Amb tot, l’espai disponible a l’Hospital de Sant Marc resulta ja totalment insuficient, i la major col·lecció que conserva el MAGa, la relacionada amb la vila de Gandia i figures com les de Jaume el Conqueridor, Alfons el Vell o la nissaga dels Borja, mai podrà veure la llum si no disposem d’espais nous. I per això, aquest és el nostre pròxim objectiu: habilitar l’accés a la planta superior del Palau Ducal per poder inaugurar allí el Museu de la Vila de Gandia, que posarà a l’abast de la ciutadania milers de peces inèdites, tresors del patrimoni empaquetats i guardats als magatzems, que permetran mostrar els orígens i el brillant passat de la nostra ciutat.

Són moltíssimes les ciutats de similars característiques a Gandia que en la darrera dècada estan apostant decididament per habilitar jaciments visitables, restaurar els seus principals edificis històrics o potenciar la seua política de museus. Ho podem observar en els veïns casos de la Vila Joiosa, Alcoi, Dénia, Alzira o Xàtiva. La nostra ciutat no pot perdre un tren que ja comanden altres capitals com Alacant, Elx o València. Gandia ha sigut, és i cal que continue sent un referent dins el món del turisme cultural, la protecció del patrimoni i el foment de polítiques que la situen al capdavant d’un nou model de ciutat, responsable i orgullosa del seu llegat històric. El volum de visites que s’acosten a la capital de la Safor per conéixer el Palau, visitar el MAGa, passejar pels carrers del centre històric o pujar a la cova del Parpalló o al castell de Bairén no fa més que augmentar any rere any. És la nostra obligació cuidar, mimar i custodiar aquests tresors, però també ser conscients que tenim entre mans una oportunitat de futur per a la ciutat. Una possibilitat que cap altre lloc té, perquè no hi ha cap altre epicentre de l’art paleolític valencià com Parpalló, cap altre bressol dels clàssics com la Safor, cap altre centre del poder dels Borja com Gandia. Totes les dades econòmiques i turístiques ens mostren que la gent tria aquesta destinació no només per una platja i un clima excel·lent, sinó per una oferta patrimonial, cultural i mediambiental que no té competència. Seguim l’estela d’aquesta legislatura, continuem apostant pel patrimoni i fem de Gandia la capital valenciana permanent de la cultura.