El mes de maig, el mes de les flors, s’ha dedicat a la Verge Maria, ja des del segle XVI. Les pràctiques de pietat mariana, amb elements propis de cada dia, omplien tot un mes que, sobretot al segle XIX, va arribar a tindre una gran difusió en el poble cristià. El cardenal Sanz i Forés, per exemple, va publicar tot un llibre dedicat a esta devoció (València, 1858), que va ser reeditat en moltes ocasions. El to general d’esta devoció expressava una espiritualitat molt íntima, sentimental, que situava la figura de Maria en una continua exaltació, creada potser massa al marge de la litúrgia, encara vinculada al llatí. El més de maig, a més, té a Gandia dos importants advocacions marianes, com són la Verge dels Desemparats i la Mare de Déu de Gràcia, envoltades de celebracions diverses i un consistent valor tradicional.

Entre els ben pocs exemples, a la nostra ciutat, d’imatgeria mariana, n’hi ha alguns que, potser per la seua integració en el conjunt arquitectònic de la Seu o Col·legiata, no hi destaquen suficientment, un a la porta lateral, la de la plaça Major, i l’altre a la porta dels Apòstols. Afortunadament, gràcies a les publicacions de Vicent Pellicer i Rocher, tenim la possibilitat de conéixer-les i contextualitzar-les en la seua època, com uns interessants exemplars de l’escultura tardomediaeval i la seua tímida transició cap al Renaixement, però més encara com uns fefaents testimonis de la devoció a la Verge Maria, tant des de la mariologia com de la religiositat popular. Les advocacions marianes, tan estimades pel poble pel seu caràcter proper, contribuïxen a enfortir les identitats locals, però també, a vegades, a afeblir la connexió amb el referent, amb la Maria dels evangelis i la tradició.

Presidint la porta lateral de la Seu, a la plaça Major, de principis del segle XV, hi ha una imatge coronada de Maria, asseguda, triomfant sobre el maligne, tal com ho referix el llibre del Gènesi. L’exaltació de Maria, segons l’imaginari medieval, té un caràcter reial per ser la màxima expressió de la jerarquia social, per ser la mare del Fill de Déu. Una aproximació literària, com la del certamen poètic de 1474, celebrat a València, ben estimat per ser el nostre primer llibre imprés, i ben conegut pel títol abreujat de Les trobes en llaors de la Verge Maria, ens pot ajudar a entendre un poc millor apel·latius com «reina del cel» aplicat a la Mare de Déu.

En aquell certamen participaren alguns dels més coneguts escriptors, com Joan Roís de Corella, Bernat Fenollar, Jaume Roig o Narcís Vinyoles. El convencionalisme dels tòpics literaris, l’estil arcaïtzant, enllacen amb la poesia trobadoresca, amb l’enlairament de la dona i els senyals o marques que identifiquen cada dama, com el «llir entre cards» ausiasmarquià, com una evident transposició de l’homenatge del trobador o poeta a la «midons», és a dir, la dama o senyora. Els quaranta poetes que hi participaren, com en una reiterada lletania, una i altra vegada van esmentant els títols que mereix ostentar la Verge Maria, amb certa preferència per aquells que evoquen la seua reialesa, com «Imperadriu», «Reina del cel», «Reina dels reis», «Regina de l’alt cel», o la que «corona d’or portau». Bernat Fenollar, l’organitzador del certamen, va ser el poeta que va tancar les diverses aportacions amb un poema posat a nom de la Verge Maria, on la Mare de Déu va exposant la seua vida i missió, de tal manera que cada estrofa acaba amb un refrany ben explícit que explica la seua exaltació de reina del cel perquè és «regina singular» i «Déu, mon fill, m’ha coronada».

A la porta dels Apòstols, la imatge, encara relacionada amb el gòtic, tot i ser ja de principis del XVI, ja té una possible interpretació més a la mida humana. La imatge de la Verge amb el seu Fill se situa al mainell que partix la porta, de tal manera que la columneta que la sosté només la situa un poc per damunt dels fidels que van a entrar a l’església. Maria, com un eco llunyà de les icones bizantines, mostra a Jesús, l’únic camí que conduïx al Pare. S’hi formen així dos àmbits, el celestial i el terrenal. El celestial, amb Déu Pare i els arcàngels, i el terrenal amb els apòstols Pere i Pau en representació de la comunitat o església que encara camina a la terra. Entre els dos àmbits, Maria, la primera de les criatures justificades que alhora és la Mare de Déu, és a dir, aquella que presenta el Salvador del món a tots els caminants i els anima a entrar per la porta del baptisme a formar part de la comunitat o reunió dels deixebles del Crist.

Al llarg dels segles, l’art, des de la matèria, des de la història, ha intentat expressar el misteri, el signe que amaga i també mostra la realitat més profunda d’allò que s’hi vol representar. Les representacions de la Verge Maria, tan diferents segons les èpoques i els estils artístics, han anat deixant unes imatges que la pietat popular ha fet seues, ben sovint amb formes barroques, però també amb d’altres més sòbries, vinculades a algunes avantguardes més recents, o, amb un caràcter més social, transformades en lluitadores camperoles de l’Amèrica Central o amb la força i valentia de les mares africanes en defensa dels seus fills, totes elles tan legítimes com aquelles exquisides lloances trobadoresques, ara ja oblidades, però encara presents en la pedra de tantes esglésies, on encara continuen fent les llaors de Maria i el seu Fill.