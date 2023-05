La campaña electoral recorre los habituales caminos trillados. Apenas se sostiene en la relativa animación que ofrece la incertidumbre de los resultados, transformándose así en un asunto casi más deportivo que político. Mientras tanto, los partidos se entregan en cuerpo y alma a lo de siempre: la propaganda. Pero lo característico de Gandia es que la propaganda electoral como hecho político forzoso, no se equilibra mediante la organización de debates públicos que merezcan ese nombre.

Ciertamente no pueden ser calificados como «debates» los espacios televisivos que en periodo electoral se presentan con esa etiqueta desde algunos medios locales, como el que vimos ayer en el Palau Ducal, cuya pomposa escenificación no ocultaba su aplastante inanidad. En realidad, tales encuentros entre partidos no pasan de ser una variación, en otro formato, de esas tertulias de casino que nos endosan regularmente, reservadas para los políticos del consistorio, en las que solo faltan el café, la copa y el puro como remate de su insipidez. No es extraño que partiendo de semejante ambiente deliberativo los debates electorales se hayan convertido en un producto de tercera fila al servicio exclusivo de los partidos, más que de los ciudadanos.

Si una ciudad intermedia como Gandia precisaría de un calendario y número de debates electorales organizados por agentes sociales, medios de comunicación y partidos en proporción con la importancia de la ciudad y el momento político, parece que solo asistiremos, sin embargo, a un solo debate, el que tuvo lugar ayer en el Palau Ducal, presentado por el medio que lo organizaba como «el primer y único debate de los candidatos y candidatas a la alcaldía».

Ese enunciado involuntariamente cómico anticipaba el desarrollo de la puesta en escena que vimos en el Palau: un espectáculo de cartón piedra, ocasionalmente grotesco, restringido a un puñado de partidos (PSOE, PP, Més Gandia y Cs) que ilustraba impecablemente la altura de la conversación pública local y en el que no se dijo nada nuevo. ¿Qué pintaba en él la candidata de Cs, formación que ni siquiera cuenta formalmente con un concejal en el ayuntamiento? Pero si la candidata de Cs tenía derecho a estar allí en razón de la igualdad de oportunidades, ¿por qué no estuvo Alandete, candidato de Projecte Gandia” y hasta hace un mes vicealcalde de la ciudad? Si el criterio seguido es el de que los partidos con representación municipal gozan de trato preferente en la configuración del único debate electoral que, por lo visto, merecemos, entonces, es un criterio perverso, porque ni es realista ni representativo, ni participativo, ni presentable en términos no solo democráticos sino de simple inteligibilidad política.

Entrar en la lógica de esa representación es lo mismo que asumir que los ciudadanos no tienen derecho a ver a los candidatos discutir y contrastar sus propuestas de manera ordenada, razonable y amplia en distintos foros de debate, y que con asistir a un «único» espectáculo televisivo de hora y media, un totum revolutum que no ofrecía nada nuevo a lo archiconocido por todos, ya vamos bien servidos y bien encaminados a las urnas. Así ocurrió ayer. Nada nuevo bajo el sol. ¿Quién ganó? Venga ya.