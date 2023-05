Los eslóganes electorales ya no son lo que eran. Van de capa caída y los partidos lo saben. Quizás por eso ni siquiera buscan captar la atención del votante con esa clase de mensajes breves, definitivamente obsoletos. Ya era así hace cuatro años y las cosas no han cambiado. Los eslóganes no pasan de ser hoy un mero trámite, casi una rémora de la tradición electoral, y están llamados, probablemente, a desaparecer, o a desempeñar eternamente la función retórica que ya cumplen. «Guayem junts», «Gandia entre tots», «Som com tu» o «Ciutat amable» son expresiones vacías, complementos decorativos de las fotos de los candidatos, tratadas casi siempre a fondo con Photoshop o herramientas parecidas, mucho más fértiles en la semiótica política que los decadentes eslóganes. ¿Qué dicen las fotos de los candidatos en los carteles electorales?

La de Prieto, el candidato más elocuente y el que mejor se pone y se quita la corbata, transmite un aire lo bastante desenvuelto para no parecer excesivamente formal, pero sin pasarse. En los carteles electorales la corbata es tabú, pero Prieto da la impresión de llevar una en el bolsillo para ponérsela en caso de necesidad. La imagen del joven candidato plasma fielmente la idea que él y su partido han desarrollado con éxito en el proceso de su construcción como personaje público en tiempo récord: estamos ante un candidato y un partido poliédricos, maleables, seguros de sí mismos y bien organizados dispuestos a abarcar (aunque probablemente ya lo hayan conseguido) el suficiente espacio electoral en la izquierda y derecha «moderadas» con la garantía de no ir nunca demasiado lejos. Al arte de ponerse y quitarse la corbata, Prieto le llama «gobernar para todos», propósito impreciso que, sin embargo, parece gozar de gran aceptación popular. La foto de Moragues hace pensar inevitablemente en la improvisación, en las numerosas complicaciones ocasionadas por su nombramiento como candidato seis meses atrás. En el cartel electoral, Moragues tampoco lleva corbata, pero con toda seguridad sabemos que no guarda una en el bolsillo. Y ese aire de distracción que en otras circunstancias podría haber causado un espontáneo efecto de simpatía, conspira hoy estéticamente contra el cabeza de lista popular, todavía lejos de haber conseguido, por falta de tiempo, el grado de conocimiento del terreno logrado por su principal rival político. El cartel electoral de Alicia Izquierdo es paradójico, al menos visto a la luz del cisma vivido por su partido, pues no parece ser la candidata de la foto un producto de la feroz lucha interna por el poder en Compromís sino la protagonista de un anuncio navideño en el que prevalece, por encima de todo, el afecto familiar, el ansiado abrazo con los seres queridos, probablemente asamblearios. Es una buena foto de campaña, y muy necesaria teniendo en cuenta que Izquierdo sigue siendo, como decía Churchill de la Rusia soviética, «un acertijo, envuelto en un misterio dentro de un enigma» y ha sido una candidata que no se ha prodigado en la calle. La foto del cartel de Alandete quizás sea, con diferencia, la más naif, la más vulgar vista desde las convenciones manieristas del marketing electoral, pero también es la más auténtica. Ni parece haber sido pasada por la magia de Photoshop ni pretende crear otro efecto que el que ofrece la realidad desnuda, con todas sus imperfecciones. Podría ser la foto del carnet de identidad de Alandete, que –y esa es la impresión que transmite- sigue siendo el mismo, sin nada que ocultar en la cartera, para lo bueno y para lo malo. Ante el resto de candidatos y carteles corramos un tupido velo o, simplemente, corramos.