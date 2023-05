El hecho de que Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia no haya conseguido el ansiado ascenso a la LEB Plata en la fase final disputada en Mallorca el pasado fin de semana ya tiene su primera consecuencia. El director deportivo del equipo de la Liga EBA, Salva Gomar, deja el cargo y se desvincula de la entidad por completo tras más de una década en el desempeño de sus funciones.

Según el propio Gomar, "la decisión es mía y solamente mía, después de darle muchas vueltas. No he recibido ninguna presión por parte de nadie ni, por supuesto, de mis compañeros de la junta directiva".

Salva Gomar explica a Levante-EMV que "me siento responsable de la confección del equipo para lo bueno y para lo malo. Durante estos diez años hemos vivido alegrías, como un ascenso a LEB Plata, ser campeones de la Lliga Valenciana o campeones de la liga regular EBA, pero también varias decepciones como las de no ascender, especialmente las dos últimas. Por todo ello, creo que llega el momento de dar un paso al lado para que entre alguien con otras ideas u otra forma de trabajar y yo que pueda disfrutarlo como un aficionado más".

La reflexión de Gomar es que "cuando una ilusión como era el ascenso se convierte en obsesión, deja de ser ilusión".

El director deportivo anunció su decisión a la junta directiva en la reunión de este martes, la primera tras la reciente fase de ascenso. "Tengo muchos y buenos amigos en la directiva", apunta Salva Gomar, y "aquí me tienen por si me necesitan, pero a partir de ahora desde fuera del club. Les doy las gracias a todos ellos por todos estos años de disfrutar del baloncesto. También a la afición, aunque haya gente que no haya entendido mis decisiones. Que sepan todos que he intentado hacer las cosas lo mejor posible en beneficio de todo el colectivo y siempre dentro de las limitaciones económicas del club".

Units pel Bàsquet Gandia ha emitido un comunicado público en el que agradece a Salva Gomar el trabajo realizado y los éxitos deportivos conseguidos gracias a su profesionalidad, entrega y compromiso mostrado todos estos años hacia cada uno de los estamentos del club, concluyen con "Salva, este es y seguirá siendo tu club, tu casa".