El 18 de maig, com cada any, es celebra el Dia Internacional Dels Museus, una jornada a la que es suma Gandia i durant la qual reivindicar el paper d'aquestes institucions en la societat, com a lloc d'aprenentatge, investigació i discussió, en aquest cas sobre la història de la comarca, la Safor.

Enguany, la celebració d'aquest dia gira entorn de la contribució dels museus al benestar i el desenvolupament sostenible de les comunitats. D'aquesta manera, el Museu Arqueològic de Gandia (MAGa), igual que tants altres museus, es reivindiquen com a institucions capaces de col·laborar en la consecució d'uns objectius de millora de la societat com són el recolzament a l'acció climàtica, el foment de la inclusió, la millora de la salut mental i la lluita contra l'aïllament social. Aquests objectius formen part del bagatge diari, fet pel qual el MAGa organitza constantment activitats, jornades de portes obertes, visites guiades i tantes altres accions amb la finalitat de garantir una vida sana i promoure el benestar de la ciutadania, en particular pel que fa a uns hàbits socials saludables de relació entre la gent. Per seguir treballant en aquesta mateixa línia, s’ha preparat tot un seguit d'activitats per a aquesta setmana com la gratuïtat en l'entrada al MAGa des de dimecres i fins al diumenge, visites guiades sense cost a les exposicions tant dissabte com diumenge a les 11 hores, i tallers infantils a continuació, a les 12 hores.