El CE la Font d'en Carròs cierra la temporada 2022-2023 lejos de su feudo, concretamente en el Municipal Antonio Escuriet de Castelló (la Ribera), donde se enfrentará a la UD Castellonense en el partido correspondiente a la trigésimo cuarta jornada en el grupo tercero de la regional preferente. El choque se disputa este domingo, día 21, a las 11.30 horas.

El conjunto fontero sueña con clasificarse para la nueva Lliga Comunitat. Para ello deberá vencer a la UD Castellonense y esperar que el Club de Fútbol Calp no puntúe y la UD Carcaixent no logre la victoria. Con esa carambola difícil pero no imposible, el cuadro saforense terminaría como noveno clasificado con muchas posibilidades de jugar la próxima temporada en la nueva categoría si hay ascensos de otros equipos que les favorezcan.

Para este último encuentro del curso, el técnico del CE la Font, Alberto Gregori, recupera a Vicent Falquet "Perxa" tras su sanción. Por el contrario no podrá contar con Carles Matoses, que cumple ciclo de cartulinas.