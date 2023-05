L’any 1576, Joan de Borja i de Castro va ser nomenat pel rei Felip II ambaixador davant l’emperador Rodolf II i enviat a Praga. Joan era el tercer fill del duc Francesc, nascut a la vila catalana de Bellpuig en 1533. Quan el seu pare va prendre possessió del ducat de Gandia, va habitar, amb tota la família, a la nostra vila i fins i tot arribà a estudiar a la naixent universitat gandiana. Encara que va tornar alguna vegada a Gandia, la seua vida va transcórrer ben lluny, sempre al servici de Felip II i Felip III. Molt unit al seu pare, va casar-se amb Lorenza de Oñaz i de Loiola, néta del germà gran de sant Ignasi. En morir la seua esposa, va contraure matrimoni amb Francesca d’Aragó i Barreto. Entre els fills és ben conegut el primogènit Francesc, virrei del Perú. Joan de Borja va morir, en 1606, a El Escorial, però va ser soterrat a Lisboa. Els seus servicis, principalment diplomàtics, van ser recompensats amb els títols de comte de Mayalde (Zamora) i de Ficalho (Portugal).

Mentre era ambaixador a Praga va publicar el llibre Empresas Morales (1581), una de les millors obres d’este gènere tan difós als segles XVI i XVII. Un exemplar de la primera edició es conserva a la biblioteca del Palau ducal de Gandia, la qual cosa ha permés la seua publicació a València, en 1998, precedida per tot un extens estudi introductori, en un volum a part, a càrrec del professor Rafael Garcia Mahiques. Joan de Borja va refer el sentit de les «empreses» amb una intenció moral i didàctica, és a dir, contribuir al foment dels bons costums. La forma de cada «empresa» presenta una frase en llatí, un gravat o figura i un comentari. L’aparença d’enigma o jeroglífic, tan del gust d’aquella època, contribuïx a fer-ne una lectura ben atenta, com una meditació, segons el mètode jesuític, que des de la contemplació de la figura, per la composició de lloc i l’aplicació dels sentits, vol suscitar una reflexió on intervenen les potències de l’ànima, és a dir, la memòria, l’enteniment i la voluntat, per tal d’arribar a algun propòsit pràctic de millora de la conducta.

El contingut o temàtica de les cent empreses abasta tres nuclis fonamentals. El primer és l’àmbit del poder, de la cort reial, on apareix la complexitat de les relacions entre l’autoritat del rei i els servidors públics, amb tota la seua diversitat de situacions, intrigues i decepcions. En el camp de mines de la cort s’ha de saber transitar per sobreviure amb habilitat i prudència, sense hi destacar excessivament. El segon, en la realitat de la vida cortesana i pública, exposa la multiplicitat de valors, com la discreció i el saber callar o parlar oportunament, la calma i l’acció, la gratitud i l’administració del temps, entre altres qüestions. Finalment, en un tercer àmbit, dissenya tot un programa espiritual de vida interior, basat en les línies fonamentals de la doctrina de la Contrareforma, desenvolupada a partir del concili de Trento, però amb l’estil característic de la Companyia de Jesús, tan estimada per l’autor, per raons òbvies. Tot i la brevetat dels comentaris de cada «empresa», l’amplitud de la matèria hi tractada és molt gran. Com una mostra de la seua visió de la societat podem adduir la XCV, on diu «lo más seguro y mejor sería contentarse cada uno con el estado en que nació, porque haciéndolo así no habría quien no se preciaría de saber hacer muy bien lo que en su estado está obligado, y con esto se viviría con más quietud y contento». Esta observació, feta per un que ha nascut en una família noble, té un punt de cinisme en el context d’una societat estamental que impedia la mobilitat social i que negava l’ensenyança elemental als fills dels camperols i treballadors.

En els darrers anys de la seua vida, Joan de Borja va assistir a l’ascensió al poder del seu nebot Francisco Gómez de Sandoval, Rojas y Borja, duc de Lerma i marqués de Dénia, nomenat per Felip III el seu «valido». El Borja, membre del Consell d’Estat, hi col·laborà no sols per raons familiars, sinó per formar part de la xarxa de personatges i càrrecs dependents del duc de Lerma i de la seua política pacifista en el context europeu. Ben prompte aquell model de Empresas Morales, lligat a l’humanisme cristià, deixarà pas a importants obres de «empreses» orientades a legitimar el poder del «valido» i la seua política conciliadora. Una política que va separant-se de la moral, que marca distàncies entre l’acció i l’actitud ètica, en el context d’una visió barroca de l’existència que dona tanta importància a la representació i ben poc a la realitat. Són ja els temps de la raó d’Estat, d’obrar segons criteris estrictament humans com si els criteris divins ja no hi tingueren res a dir.

Joan de Borja ja no arribà a conéixer la caiguda del duc de Lerma, en 1618, ni la seua fama de polític corrupte. La lliçó de l’empresa XCV que recordava que quan més alt has pujat, també la caiguda serà més gran, sembla que al nebot no li va servir d’advertència, cosa que continua passant perquè l’obsessió pel poder continua encegant a molts dels qui l’ostenten com una propietat inseparable de la seua persona, sense adonar-se que tot un exèrcit d’adversaris i enemics ja estan esmolant els punyals per si arriba l’esperada ocasió d’acabar, físicament o no, amb el poderós de torn.