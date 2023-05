Hace un par de semanas el PP local anunciaba que recuperaría la figura del Defensor del Ciudadano en el caso de que Moragues sea alcalde. No se sabe si hace falta o no, porque el Defensor del Ciudadano dejó el puesto sin que nadie explicase los motivos, aunque, de entrada, rescatar un cargo que mejora las conexiones entre la ciudadanía y el consistorio no parece una mala idea. Sin embargo, esa propuesta, que forma parte de los nueve puntos relativos a la participación recogidos en el programa del PP local, no pasa de ser un brindis al sol desligada de un plan general lo bastante desarrollado como para no confundirse con la literatura de campaña o con una volátil declaración de intenciones de dudoso cumplimiento. El PP anuncia una sinfonía sin partitura, y con músicos que tocan de oído, pero es que el resto de partidos ni siquiera han ido al concierto.

Ni siquiera Compromís, que hace ocho años planteaba fórmulas de consultas populares que afectaban incluso a la elaboración de los presupuestos municipales, puede defender hoy con algún crédito sus propias iniciativas, tras haberlas reducido en los dos últimos mandatos a un burdo simulacro. Y no puede hacerlo porque ya no aparecen por ningún lado en su programa. ¿Cómo es posible que tenga que ser nada menos que el PP el que recuerde la necesidad de renovar la Carta de Participación o de convocar consultas sobre temas cruciales de ciudad? Precisamente cuando los candidatos toman las calles, se mezclan con los ciudadanos e intentan ganar su confianza, sorprende la desidia a la hora de explorar, a fondo y en serio, vías de participación que prolonguen y refuercen después del 28-M los canales de interlocución con esos votantes ahora tan solicitados. Una vez más, todo indica que, tras la jornada electoral, los partidos y la calle volverán a recobrar el desnivel acostumbrado y que las políticas de participación ciudadana serán las que han sido durante 44 años: pura ficción. Así, no solo debemos aceptar un sistema de listas cerradas que en el futuro será estudiado como hoy se estudia el sufragio censitario, sino la paradoja democrática de que la clase política local, al tiempo que nos reclama el voto y con la excepción ornamental ya comentada, se oponga a cambiar las viejas estructuras participativas en las que el poder emana desde abajo, pero nunca se comparte desde arriba, ni siquiera en casos excepcionales. Si la participación política, fuera del periodo electoral, se dificulta y limita a gran escala, en el ámbito municipal y especialmente en ciudades intermedias como Gandia encuentra un escenario más que favorable para hacerla posible. No obstante, en ese punto todavía nos encontramos en tal estado de estancamiento e indigencia política que parece normal que no sepamos si hace falta o no un Defensor del Ciudadano a diez días de la jornada electoral. Toda la creatividad, originalidad y esfuerzo que se celebran pomposamente desde los partidos locales para ensalzar los más destacados logros ciudadanos, no se ven ni por asomo en la propia clase política a la hora de reforzar y ampliar el andamiaje del sistema democrático, y no es tan raro que sea precisamente en el plano participativo donde la retórica electoral haga aguas por todos lados. El marciano que el historiador Eric Hobsbawm ponía como ejemplo de objetividad pura no entendería la lógica de un contrato electoral en el que los representantes públicos ni siquiera conceden a los representados unas migajas de participación real, más allá de animarles a votar cada cuatro años y a experimentar la «ilusión» que, por lo visto, deben sentir al ser interpelados con tan escasa frecuencia. Sumergidos ya en el ruido, cuando la marea electoral empuja a la exhibición de entusiasmos gregarios y a sumarse a las cabalgatas de partido, hablar de estas cosas suele gustar muy poco.