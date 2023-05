Más de ochocientas personas abarrotaron el Centre Polivalent de Oliva en el acto central de Projecte Oliva, la formación política independiente local que ganó las últimas elecciones municipales y que cuenta con Yolanda Pastor al frente del equipo. Entre las prioridades dijo que están “todas las necesidades que tiene Oliva que el actual gobierno no ha abordado, desde la reforma administrativa para tener un Ayuntamiento para el siglo XXI pasando por la reparación del Ayuntamiento, acabar el Teatre Olimpia y el Centro Olivense y no prometer aquello que no se pueda cumplir”.

De hecho Pastor recordó que dejó todo preparado en la anterior legislatura para que se terminara el Pla Edificant en Oliva “y alguien no hizo sus deberes y están por hacer los proyectos del Colegio Alfadalí, ampliación del Conservatorio y Pabellón del IES Gregori Maians”. Criticó que el gobierno Compromís-PSOE “han malgastado 17 millones de euros del superávit con unos cuantos parques”, y citó los temas importantes quedan por resolver. Entre sus prioridades Pastor anunció que acabará el paseo Francisco Brines de Oliva al Mar, la conexión de la playa de Oliva con la de Piles mediante un puente, recuperación de la vía verde del tren Carcaixent-Dénia, enlazarla avenida Demetrio Pi con el paseo de Francisco Brines con una rotonda, la regeneración urbana del casco antiguo de la playa o el plan de aparcamientos para las playas, la nueva depuradora, la oficia local agraria, creación de un centro de día, acabar el paseo de Joan Fuster, un quiosco en l’Hort de la Bosca, implantar la policía de barrio y remodelar el paseo de la Mitja Galta. En materia de patrimonio Pastor dijo que impulsaría el Plan Director del Castell de Santa Anna, la reordenación paisajística de la montaña de Santa Anna y también un Plan de Reforma interior del Casco Antiguo y Plan de Aparcamientos. En cuanto al deporte el número dos de la candidatura, Juan Mascarell, dijo que era prioritario “reparar las goteras del techo del pabellón y del trinquet!”, la construcción de pistas polideportivas exteriores o abrir el bar del Trinquet municipal. En juventud abogó por implantar “una zona de ocio para jóvenes en colaboración con los empresarios locales”. La número tres de Projecte Oliva, Maria Bertomeum reclamó un plan de defensa de los animales y valorar el medio ambiente local, entre ellos la playa o el Parque Natural del Marjal con rutas y centro de interpretación. En materia de asociaciones, Álvaro Sánchez, número cuatro de la lista, prometió facilitar espacios cerrados para los ensayos de las bandas de Semana Santa y avanzar los convenios económicos con las asociaciones para que reciban el dinero cuanto antes, entre otras cuestiones. Por su parte Enrique Parra, número 5, abogó por “la mejora del sector agrario con más formación y creación de la Oficina Local Agraria, luchar contra los jabalíes y contra las plagas en el campo”. Yolanda Pastor alabó a su equipo y dijo que “sin ellos y sin la gente que me para por la calle para animarme, no hubiera dado el paso de volver a repetir mi candidatura. Me siento dispuesta e ilusionada a trabajar por una Oliva mucho mejor que la que tenemos hoy en día”.