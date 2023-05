La trituración de residuos para regenerar una cantera moviliza a vecinos de l’Almuixic de Oliva

Vecinos de las zonas de l’Almuixic y de l’Elca de Oliva, que reparten su extensión entre áreas forestales y agrícolas de gran belleza, se han puesto en guardia al conocer que una empresa acaba de solicitar al ayuntamiento la autorización para instalar una planta de tratamiento y valorización de residuos de obras que incluiría «un tren de machaqueo y trituración de escombros» para la producción de arenas y zahorra.

La intención de la mercantil que ha solicitado la licencia es regenerar una antigua cantera de l’Almuixic, de manera que se irían depositando residuos inertes, la mayoría escombros procedentes de derribos, para rellenar el hueco que dejó la extracción de áridos durante décadas. Esa acción en principio no genera rechazo, pero a lo que sí que se oponen la veintena de vecinos es a que se incluya el machaqueo de esos residuos porque, al ser a cielo abierto, temen que se genere ruido, polvo y una degradación del espacio natural circundante. Sin desmerecer el resto de viviendas, cerca de la cantera se encuentra l’Elca, la casa en la que vivió y que inspiró al poeta y Premio Cervantes olivense, Francisco Brines, que el pasado mes de enero fue declarada Bien de Interés Cultural por el Consell de la Generalitat.

Además de recordar que muchas de las canteras situadas entre Oliva y Forna funcionaron durante décadas incumpliendo normas y leyes sin que la Administración actuara de forma contundente para evitarlo, los vecinos, que se han asesorado con un abogado, recuerdan al ayuntamiento que se trata de un entorno protegido y que debe tener en cuenta los muchos perjuicios que causaría la trituración a cielo abierto.

Los primeros contactos con técnicos y políticos municipales ya se ha producido. El abogado que asesora a los residentes en esa zona señala a este periódico que, de la primera conversación mantenida, les han garantizado que toda la documentación será debidamente examinada, que se tendrán en cuenta esas posibles molestias y que, inicialmente, garantizan que no se pondrá ninguna trituradora. La actividad que sí se autorizaría es la de deposición de escombros tratados para ir rellenando el hueco y restaurar la montaña de l’Almuixic. A eso los vecinos no solo no se oponen, sino que lo aplauden porque, según señalan, lo ideal, y lo que establecen las directrices que emanan del Ministerio para la Transición Ecológica, habría sido restaurar el paisaje degradado inmediatamente después del cese de la actividad extractiva de arena.

Ejemplos positivos de triturar

En la comarca de la Safor existen muchas canteras abandonadas que afean la imagen de los montes, algunas en zonas de gran valor ecológico y paisajístico. Y también hay un ejemplo de muy buenas prácticas en la regeneración ambiental de aquellos huecos dejados en zonas forestales. Se trata de Ador, donde una empresa ubicada en el polígono de esta localidad recoge escombros de toda la comarca y los tritura en una nave cubierta del polígono industrial. Desde allí los camiones trasladan el material hasta la antigua cantera, a los pies del Castell de Palma, de manera que, lentamente, se regenera la zona.