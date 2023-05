La UD Oliva ha iniciado la planificación de la próxima temporada 2023-2024 con la presentación de Vicent Bertó "Tatín" como entrenador del primer equipo que competirá en la 1ª Regional amateur.

"Tatín, exjugador del Real de Gandia CF pero, sobre todo, un histórico en el Racing Rafelcofer CF, que es el club donde consiguió como capitán y después entrenador ascender desde 2ª Regional a Preferente, siendo una pieza clave.

Licenciado en Educación Física, es profesor en el Institut Gregori Maians de Oliva, donde es muy querido y respetado por todos los alumnos.

Tatín llega a la UD Oliva con muchas ganas, sabiendo la responsabilidad que tiene y queriendo llevar al equipo a la categoría que merece

La entidad olivense también ha querido agradecer el trabajo de Edu Palomares "Tomaca" como entrenador del primer equipo en esta segunda vuelta de la temporada que ahora acaba, "un técnico que ha dejado huella en el club por su carácter, profesionalidad y compromiso".

Cuenta el club en un comunicado público que "no hemos conseguido el objetivo en la clasificación, pero sí el que los jugadores de la cantera se sientan orgullosos de entrenar y jugar con el primer equipo. Edu, tienes un gran reto por delante en Tavernes y sabemos que vas a estar a la altura, mucha suerte. Gracias por todo y hasta pronto".

El propio "Tomaca", confirmado ya como entrenador de la UE Tavernes para su nuevo proyecto de la Lliga Comunitat, ha querido igualmente dedicarle unas palabras a la UD Oliva.

Apunta Palomares que "ha sido un placer formar parte de este club que me dio una gran oportunitad, tanto de jugador como de entrenador. Dar las gracias a todos los jugadores y al resto de personas que han estado con el equipo durante estos meses. Hemos conseguido un gran objetivo, un vestuario unido. Me he sentido como en casa apoyado por todos vosotros en todo momento. Gracias a la directiva por confiar en mí. Os deseo muchos logros. Alé blavets".