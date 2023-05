El próximo domingo, día 28, hay elecciones y, por supuesto, yo iré a votar con el orgullo de estar ejerciendo un derecho democrático, que en este país estuvo mucho tiempo prohibido y nadie puede garantizar que permanezca para siempre. Ninguna conquista humana, incluidas las más nobles, es irreversible. La democracia es tan fuerte que ampara hasta a sus enemigos y defiende su derecho a expresarse. Pero la supervivencia de este sistema político de convivencia, que es el mejor conocido, no solo no está garantizada, sino que los nubarrones que la amenazan son cada vez más negros y más grandes.

Y no creo exagerar ante el hecho constatable de que la xenofobia (el gran peligro del siglo XXI) va en aumento de la mano de la intolerancia, el supremacismo, la manipulación informativa, las desigualdades sociales e incluso teorías conspiranoicas tan deleznables como la del “gran reemplazo” (según la cual, la población europea está siendo deliberadamente sustituida por extranjeros de piel oscura y religión no cristina), tan estúpidas como la que mantiene que las estelas de los aviones son productos tóxicos con los que nos están fumigando, no se sabe quién, o tan increíbles como que la vacuna anti-COVID-19 es, en realidad, un diabólico chip. Cuando creíamos que la Modernidad pecaba por exceso de racionalidad y déficit de justicia social, a comienzos del siglo XXI descubrimos que los apologetas del neoliberalismo (que más bien son “apolojetas” de la subvención familiar y de la ley del embudo) critican ambas cosas al unísono y sin despeinarse: para Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, tanto el cambio climático como la justicia social son cosas de los comunistas (sic). Lo siguiente para seguir atrayendo los focos tenía que ser algo del tamaño de que ETA sigue viva y que Consuelo Ordóñez (hermana del concejal asesinado por la banda terrorista) le tiene manía al PP. Tal cual.

Además de hacerlo con orgullo, el próximo domingo yo iré a votar con la clara conciencia de que no; todos los políticos no son iguales, porque no es lo mismo rescatar bancos que personas para combatir una crisis ni cabe confundir Eres con Ertes, como bien saben los afectados; no es igual vender a fondos buitre edificios enteros, con sus inquilinos dentro, que hacer una ley de la vivienda, probablemente mejorable, para afrontar uno de los problemas más graves que tienen hoy nuestros jóvenes; no es ni parecido fomentar la investigación para combatir la COVID que firmar “el protocolo de la vergüenza” (un genocidio) prohibiendo trasladar a hospitales a los ancianos contagiados en las residencias; no es igual defender la sanidad pública que privatizar hospitales públicos y, cuando tienen déficit, sanearlos con fondos públicos otra vez para volver a privatizarlos. No es igual. No.

Podríamos seguir hablando del patriotismo cínico de quienes han intentado boicotear los fondos europeos para España o el supuesto constitucionalismo de quienes no votaron en su día la Constitución y ahora la incumplen “okupando” el Consejo General del Poder Judicial (como han hecho siempre que pierden las elecciones generales), que son los mismos que presumen de humanismo cristiano y podan el Evangelio, suprimiendo la parábola del buen samaritano, la expulsión de los mercaderes del templo o la reiterada condena de la riqueza que hace Cristo, en términos mucho más radicales y contundentes que el mismísimo Karl Marx.

Si hablamos de política local, tampoco es igual, ni parecido, hacer negocios con los barracones docentes que construir centros o remodelar los viejos, como el Ausias March de Gandia, ni construir el nuevo centro sociosanitario de Roís de Corella, que prometer un parque acuático fantasma; no es lo mismo aprobar los presupuestos municipales en tiempo y forma, que no poder aprobar ni uno solo a largo de toda una legislatura ¡con mayoría absoluta! (los hay que se hacen trampas hasta en el solitario) y resulta sonrojante constatar que unas salgan de la alcaldía para gestionar un ministerio y otros con destino muy diferente. Y el problema es que toda la vergüenza que nos hizo pasar el Gandia Shore está demasiado cercana para haberla olvidado y, encima, quienes debían hacerlo no solo no piden perdón, sino que se empeñan en recordárnoslo en una lista electoral insuficientemente renovada.

A mayor abundamiento, resulta ya hasta un punto ofensivo para nuestra inteligencia que se nos sigan prometiendo rebajas de impuestos sin decir de qué servicios se van a recortar, o la desestacionalización de una playa tan abierta como la de Gandía. Un respeto, por favor.

El domingo, pues, yo iré a votar con el orgullo de poder hacerlo. Debemos combatir los nubarrones que amenazan nuestra convivencia con hechos positivos, no solo con quejas en las cenas con amigos. La fuerza de los ciudadanos es el voto y somos más los que queremos un mundo mejor para todos que los que quieren aprovecharse del mundo de todos. Yo iré a votar el domingo y votaré PSOE; claro que sí.