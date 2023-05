Hace un par de días, Salvador Gregori recordaba que se habían pagado 3 millones más de deuda y el ayuntamiento se había ahorrado, además, 150.000 euros de intereses bancarios. La noticia ha sido recogida sin pena ni gloria en los medios locales, la gente no la comenta en la calle con gestos de admiración, nadie detiene al concejal de Hacienda para saludarle, darle unas palmaditas en la espalda, hacerse un selfie con él o invitarle a una caña. El candidato de la derecha tampoco le ha telefoneado para decirle que, a pesar de sus diferencias ideológicas, le felicita de corazón, y los de la izquierda transformadora dan por hecho que siempre habrá un Gregori a mano.

La idea general, estimulada en gran parte desde parte de la propia clase política, es que el dinero de un ayuntamiento es como el del Monopoly o, como mucho, una oscura noción administrativa sin relación con la realidad, como la propia deuda. Salvador Gregori suele repetir que el ayuntamiento no tiene una máquina de fabricar billetes, pero es el único que lo dice y a saber si en algún lugar secreto de las dependencias municipales no se encuentra ese artefacto maravilloso del que sale dinero a chorros.

La dantesca imagen del «infierno fiscal» que pasea la derecha por el ruedo ibérico, y también en Gandia, se basa en la idea de que el dinero público saldrá en caso necesario de la máquina secreta, y en que la deuda es algo parecido a una teoría indemostrable. De hecho, la lista del PP incluye en puestos destacados a quienes formaron parte del gobierno que provocó el crack económico de la ciudad, seguramente como premio a su competencia, y a Víctor Soler le espera además un cómodo sillón en les Corts, donde pronto hablará sin duda de la importancia de la responsabilidad política. En cuanto al candidato popular, pese a su reputación profesional, casi parece a punto de telefonear a Gregori no para felicitarle sino para pedirle que deje de poner trabas a sus proyectos de ciudades deportivas, museos múltiples y a sus planes de actuación contra el mosquito tigre.

Pero lo cierto es que ya hemos estado en el infierno, aún arrastramos 265 millones de deuda y que la máquina de fabricar billetes no existe. Por eso son tan necesarios en los partidos cargos que cumplan la función de antídotos contra la fantasía, dispuestos a sostener ante proyectos desaforados, desvaríos lujosos y perros atados con longanizas que hay cosas no pueden ser, porque no cuadran, mientras golpean inflexiblemente con el lápiz el libro mayor.

Frente a los excesos del romanticismo político, el escepticismo contable garantiza lógicas ciudadanas más realistas: que las calles amanezcan limpias, que el camión de la basura llegue puntualmente, que los sueldos se paguen, que las facturas se cobren y que no se estire más el brazo que la manga, divisa que todo ocupante del despacho de alcaldía debería repetir, como un conjuro, al empezar su jornada laboral de aquí a la eternidad.

En materia de políticas sostenibles habría que seguir sosteniendo todo eso en primer lugar, porque si, como dice Virgilio y bien sabemos, la bajada al infierno es fácil y suave, ahora que, paso a paso, vamos dejándolo atrás las recaídas podrían ser irreparables.