Extraña situación la que se ha vivido este miércoles en Palma de Gandia. Alrededor de las 13 horas, el ayuntamiento ha emitido un bando en el que anunciaba un acto para el jueves en el bar Paloma en el que iban a participar «concejales del PP y el PSOE» y donde el vecindario podría preguntar dudas.

El mensaje causó sorpresa, puesto que resulta cuanto menos extraño que dos partidos tan antagónicos acaben haciendo algo juntos, y mucho menos un acto electoral en el que cada uno se juega gobernar el municipio, a poder ser en solitario o, como mucho, pactando con una formación más próxima a su espectro ideológico. Es cierto que el PP ha gobernado junto a la alcaldesa, Mari Trini Miñana, y el edil David García, después de que a finales del 2019 cambiara el gobierno que hasta entonces ostentaba Compromís tras el fallecimiento de la alcaldesa, Inma Escrivà. Aquella acción hizo que el PSPV expulsara tanto a Miñana como a García, que pasaron a ser no adscritos, pero ahora los dos son de nuevo número 1 y 2 de la candidatura socialista a las elecciones del 28M.

Sin embargo, los socialistas no quieren que en estos momentos se les relacione con el PP, por eso no han tardado en desmontar el supuesto acto que se ha llegado a anunciar.

La secuencia ha sido la siguiente: En cuanto ha tenido conocimiento del mensaje, este periódico ha contactado en primer lugar con Miñana, quien dejó claro que ella no iba a acudir e incluso rechazaba el acto en sí. Seguidamente, la candidata del PP, Maria Teresa Catalá, al contrario de lo que apuntaba la alcaldesa, señalaba que David García, el otro edil socialista, sí que acudiría a participar en el acto y que habían decidido hacerlo así porque «hemos gobernado juntos y no queríamos excluir al PSOE, somos un equipo único, no dos». Tras escuchar esto, este periódico se ha puesto en contacto con García, quien no solo ha negado que iba a acudir a dicho acto, sino que señalaba que «se ha anulado», justificando que «se han malinterpretado las cosas» entre los miembros de los dos partidos.

Una hora después, se emitía un segundo bando en el que se anunciaba un acto solo del PSOE, sin el PP, para el viernes en el mismo lugar.