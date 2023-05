Llama la atención que, en pleno temporal de lluvias, la demarcación de Costas de València, un órgano del Ministerio para la Transición Ecológica, haya iniciado la «reparación» de la playa de Tavernes, gravemente afectada por la regresión de la costa. Desde hace unos días operarios de la empresa contratada por Costas están procediendo a la extracción de sólidos en el área dels Marenys, casi en el límite con el término de Xeraco, y llevándola a la playa urbana, donde el avance del mar incluso ha puesto en riesgo los cimientos de algunos edificios.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que, pese a la lluvia, a Costas no le quedaba otra opción más que abordar el trabajo porque justo en una semana se inicia el mes de junio y, si el tiempo acompaña, en muchos lugares ya arranca la temporada de baño.

Con ese objetivo, durante los próximos días el trasvase de arena no solo se mantiene, sino que se va a intensificar. Ahora la extracción y deposición tiene lugar en el mismo término de Tavernes, pero la semana que viene los camiones y las excavadoras se dirigirán a la desembocadura del río Vaca, entre los términos de Xeraco y de Gandia, para sacar de allí miles de metros cúbicos de arena. Porque las fuentes consultadas aseguran que Costas se ha comprometido a regenerar no solo la playa urbana de Tavernes, sino también otros dos tramos más al norte. El primero es el comprendido entre la zona de San Bernardo y el Canal, y el segundo en el área de la Goleta, otro lugar que desde hace muchos años se tiene que alimentar de forma recurrente para que el mar no socave, o directamente destruya, los edificios construidos en primera línea.

Operaciones siempre polémicas

El aporte de arena a las playas de la Safor en regresión sigue siendo la única opción contemplada por la demarcación de Costas para frenar ese efecto y, sobre todo, para garantizar que pueda desarrollarse la intensa actividad turística del verano en las playas. Pero el trasvase tiene sus críticos en varias vertientes. En primer lugar, el propio Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, que exige medidas más contundentes, que también son más caras, para poner fin a la regresión. Entre otros aspectos, ahí está la demanda de construcción de espigones, sugmergidos o no, que han demostrado su eficacia para retener arena en muchos lugares. Eso mismo se está haciendo ahora en la playa de les Deveses, entre Oliva y Dénia, como ayer mismo informaba este periódico.

Y la extracción también genera rechazo en los ayuntamientos afectados, en este caso Xeraco y Gandia, que no entienden que esta acción se lleve a cabo a las puertas del verano, cuando, de no ser por este temporal de lluvia, seguro que muchas personas ya estarían disfrutando de las playas.

Un recurrente asunto materia de campaña electoral

Maria Josep Picó, la diputada de Compromís que ha sustituido a Joan Baldoví en el Congreso, se ha estrenado en el cargo exigiendo al Gobierno español una inversión de urgencia para regenerar las playas valencianas afectadas por la regresión del litoral, entre ellas las de la Safor. Esta es una cuestión que, además de ambiental, hace años que llena la acción política de muchos responsables. Porque, todo hay que decirlo en la Safor nunca se han llevado a cabo grandes actuaciones materializadas en infraestructuras para que, una vez realizado el aporte de arena, sirvan para que nuevos temporales no se la vuelvan a llevar. También esta semana la candidata a la presidencia de la Generalitat por Ciudadanos, Mamen Peris, ha exigido medidas y ha garantizado que esta formación presionará para solucionar el problema.