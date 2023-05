El moviment progressista valencià a Gandia no ha estat mai uniforme ni aglutinador tret dels inicis que propiciaren la candidatura municipal “Esquerra Unida” l’any 79, capaç d’arribar a acords entre persones i moviments d’idees molt diverses però convergents en la idea de deixar enrere praxis antidemocràtiques i fórmules partidistes d’estructura vertical. Uns resultats esperançadors van ser el punt de partida d’allò que hui podem considerar el nacionalisme progressista i que va molt més enllà de les noves versions oblidadisses del passat. Hem de saber d’on venim i reconéixer els esforços de tantes persones per fer possible una alternativa real als partits d’obediència central (en tots els sentits) i que ha procurat un equilibri molt beneficiós en termes de qualitat democràtica en pràcticament tots els governs municipals.

Ja en les assemblees de principi dels anys 80 es denunciava el vici de voler convertir el que havia de ser un moviment obert i capil·lar amb la societat en un grupet posseïdor de la veritat que desitjava només adeptes convençuts. En passar el temps s’hi ha afegit un altre vici, èmul dels partits dominants, com és la dedicació, quasi exclusiva, dels esforços dels mandataris a sobreviure en els càrrecs, si pot ser remunerats, mitjançant pràctiques opaques allunyades de la necessària claredat i participació dels coreligionaris i, no cal dir-ho, dels interessos de la ciutadania.

No són eixos uns feliços resultats d’aquells esforços inicials després de més de 40 anys. I molta gent ha dit ja prou a seguir per camins erms i complaents. Per això naix un nou projecte ciutadà, progressista i valencianista per tal de mantindre aquells valors inicials tot atenent a una societat canviant. Caldran nous plantejaments participatius que tinguen en compte nous reptes que vagen més enllà de llocs comuns, frases fetes i afirmacions grandiloqüents a què ens tenen acostumats els polítics professionals, la vacuïtat dels quals és impossible que arribe mai a solucionar els problemes reals de la població. I que arriben al paroxisme en campanya electoral o, més ben dit, al període electoral, pràcticament ja de quatre anys.

Si fa uns anys ens escandalitzava la incoherència entre el que es promet i el que es fa –i l'ús de dades falses o tergiversades– hui els votants ja som prou madurs –o estem prou podrits– per a acceptar que, en política, la diferència entre mentir i dir la veritat és irrellevant. Esta perversió decadent del rigor democràtic reflexiu fa que l'element determinant acaben sent les antipaties, simpaties i narcisismes rabiosos que infantilitzen, fins a l'estupidesa, el sentit de les eleccions. Cal fugir d’aquells que simplifiquen la política i unir-se a Projecte Gandia per tal d’aconseguir fer-la senzilla, clara, pròxima, transversal, incloent, sempre pensant en el bé comú.

A pesar de les pràctiques de poca higiene democràtica demostrades en la campanya evitant el debat i la presència social en igualtat de condicions que la resta de partits, adduint unes poc convincents normes, Josep Alandete, el cap de llista de Projecte Gandia i tota la gent que li donem suport, tenim tota la il·lusió intacta, tota la generositat preparada per a aconseguir, també, una major qualitat en les formes que la societat plural demanda i tota l’energia per seguir construint una ciutat amable, millorant la qualitat de vida dels nostres veïns que, al capdavall, és la nostra manera d’entendre la política, sense cap altre interés.