El XXXVII Campionat Individual de Raspall–Trofeu President de la Generalitat Valenciana ha estrenat este dimecres la lligueta de quarts de final al trinquet de Castelló de Rugat. Iván ha sigut el guanyador d’una partida de dues fases contra Salelles II d'Oliva. El 25-15 final ha sigut producte d’una remuntada per part del d’Ontinyent davant el rest d'Oliva.

Salelles II ha començat amb tot des del dau. Una treta prodigiosa, amb intenció i força que Iván no podia aturar. Això ha permés que el d’Oliva carregara amb contundència i controlara el ritme del joc. Ja des del rest, Salelles II no veia complicacions a l’hora de frenar la treta d’Iván i, amb tot açò, ha encarat la galeria a la mínima oportunitat.

El següent joc ha estat clau per al resultat final. I és que Salelles II ha disposat d’una oportunitat amb "val" per a situar el 15 per cap en el marcador. No ha sigut així i Iván ha mutat en la versió més competitiva. A poc a poc, el d’Ontinyent s’ha apoderat del joc gràcies a la seua mobilitat sobre la canxa. L’estat físic d’Iván s’ha traduït en unes cames incansables que no deixaven cap forat lliure i que esgotaven els recursos i la capacitat de Salelles II.

Així, Iván ha capgirat el lluminós. 15 per 10, encara que Salelles II no havia dit la seua última paraula. Iván ha pogut escapar-se del tot, però no ha sabut tancar quinzes claus i l’oliver ho ha aprofitat per a igualar a 15.

Això no obstant, Salelles II ha patit un mal colp en un dit de la mà dominant i això l’ha minvat la resta de la partida. Tot i que la victòria ha estat clara per a Iván, el cert és que el d’Oliva es queixava a cada colp i el domini ha anat a més per al guanyador.

Amb esta victòria, Iván comanda el grup B amb una unitat, mentre que Salelles II encara guarda opcions per a continuar somiant amb el títol.

La següent parada serà este divendres al Trinquet Ciscar de Piles on Tonet IV es veurà les cares amb Moltó, en una partida que va ser ajornada a causa de les condicions meteorològiques a Oliva d’este dimarts.

L'Individual també es juga este dissabte al Trinquet de la Llosa, on Vicent de Xeraco s'enfronta a Murcianet.

El cap de setmana competitiu del XXXVII Campionat Individual de Raspall–Trofeu President de la Generalitat Valenciana acabarà este diumenge al Trinquet de Bellreguard amb la partida entre Vercher de Piles y Marrahí.