En Oliva, las elecciones municipales del pasado domingo han dejado una certeza: Yolanda Pastor será la próxima alcaldesa. La incontestable victoria de su partido independiente, Projecte Oliva (PRO), al conseguir 10 ediles y situarla a solo uno de la mayoría absoluta, le ofrece una segunda oportunidad para convertirse, esta vez sí, en la máxima autoridad municipal.

En esta localidad se abren dos escenarios: que la formación de Pastor gobierne en solitario y en minoría, logrando acuerdos puntuales a lo largo de la legislatura o llegar a algún pacto para crear un ejecutivo estable.

Si se decanta por esta opción, Yolanda Pastor tendrá que valorar a qué partido ofrece entrar a formar parte de ese ejecutivo, porque opciones hay varias.

En ese sentido, la futura alcaldesa señalaba ayer a Levante-EMV que «me sentaré con todos los candidatos». Pastor pronunciaba estas palabras mientras disfrutaba de un éxito que ya se nota en las calles, donde sus vecinos y vecinas ayer no dejaban de pararla para felicitarla por su incontestable triunfo. «Ahora estamos saboreando la victoria y no he pensado aún en posibles pactos», indicaba. En ese sentido apuntaba que esta semana reunirá a la ejecutiva de Projete Oliva para tratar esa cuestión.

Su intención, como ella misma verbalizaba, es «sentarme con todos los candidatos y candidatas» que concurrieron a los comicios.

Sobre los motivos del éxito de la marca independiente, Pastor recordaba que «ya ganamos hace cuatro años», cuando lograron seis ediles pero no pudieron gobernar «y hemos hecho a lo largo de esta legislatura una oposición constructiva, de estar al lado de la gente». Además, apunta que «tenemos la carta de presentación de la gestión que llevamos a cabo en la legislatura 2015-2019 con carteras importantes, que por eso ganamos». La futura alcaldesa se mostró convencida de que «la gente de Oliva quiere un gobierno que tenga sentido común, que gestione, con menos parafernalia y menos fotos».

Pastor, en ese sentido, indicaba que Oliva «no merece una gestión como la que ha habido a lo largo de estos cuatro años y eso la gente lo demostró llenando las urnas de emoción, esperanza, alegría y ganas de cambio».

La candidata también señala que en Projecte Oliva «somos una gran familia, a la que día a día va sumándose más gente». Para su formación política, indica, «las personas son lo más importante».